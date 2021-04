Postępowy rasizm w natarciu. Stypendia studenckie nie dla białych

Drużyna koszykarska Utah Jazz funduje stypendia, o które nie mogą ubiegać się biali. Gubernator stanu Utah wychwala pomysł i twierdzi, ze nie jest rasistowski.

Drużyna koszykarska Utah Jazz ogłosiła, że za każde jej zwycięstwo w meczu ufundowane zostanie jedno 4-letnie stypendium dla studenta.

Obejmować ono będzie czesne, koszty podręczników, zakwaterowania i wyżywienia. O stypendium nie mogli ubiegać się biali. Wnioski można było składać do końca marca.

Stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla studentów będących przedstawicielami mniejszości etnicznych określanych jako murzyni i Afroamerykanie, Latynosi, rdzenni Amerykanie i rdzenni mieszkańcy Alaski (tak jakby Alaska nie była częścią Ameryki) Azjaci, lub mieszkańcy wysp Pacyfiku.

Nie podano jednak jak dokonywać się będzie rasowej i etnicznej lustracji. Być może będą przyjęte jakieś kryteria np. na wzór Ustaw Norymberskich, które w III Rzeszy pozwalały określać kto jest Żydem, a kto Aryjczykiem i w jakim procencie. Ktoś będzie musiał decydować, czy student, który ma np. troje białych dziadków i jednego czarnego może dostać stypendium, czy nie.

Trzeba będzie rozstrzygać takie przypadki jakie mogłyby się zdarzyć gdyby o stypendium ubiegał się ktoś taki jak np. senator Elizabeth Warren, której biel skóry jest nieskalana jak umysł Jachiry, czy Śmiszka, ale która całe życie twierdziła, że jest Indianką i uzyskiwała z tego tytułu różne przywileje.

Trump szydził z niej i nazywał ją Pocahontas – od imienia indiańskiej księżniczki.

O jawnie rasistowskie kryteria przyznawania stypendium zapytany został gubernator stanu Utah, Republikanin Spencer James Cox. Jak się okazało zachwycony jest on zaprowadzaniem rasizmu w jego stanie. –

– Nie uważam tego za rasizm – mówił w czasie sesji pytań. – Sądzę, że to odpowiedź na przejawy rasistowskiej niesprawiedliwości, które miały miejsce w naszej społeczności przez długi czas.

Inaczej mówiąc rasizm jest odpowiedzią na rasizm i najlepszym sposobem zwalczania rasizmu jest zaprowadzanie go.

– Co zamierzam zrobić wobec Utah Jazz? Absolutnie nic – oznajmił polityk. Stwierdził, że wierzy w konstytucję Stanów Zjednoczonych oraz wolność gospodarczą. – Pańskie lub moje dziecko nie ma żadnych praw do pieniędzy Utah Jazz. Utah Jazz i Ryan Smith (właściciel klubu) mogą robić ze swoimi środkami, co chcą – dodał.

Wszystko byłoby słuszne, gdyby nie było całkowicie zakłamane. Gubernator Cox pierwszy poprowadziłby nagonkę na kogoś kto ufundowałby stypendia np. tylko dla białych. nagonki rozpętywane przez fanatyków polipoprawności doprowadziły do tego m.in ze wiele klubów oprtunistycznie zmieniało swe nazwy jak np. drużyna futbolu Washington Redskins (Czerwonoskórzy) na Washington Football Team. Wtedy tacy jak Cox nie mówili co może zrobić właściciel klubu.

– Dlatego w ogóle nie jest rasistowskie szukanie sposobów na podniesienie poziomu życia społeczności, które były historycznie i nieproporcjonalnie dotknięte. To wspaniały sposób na przezwyciężenie rasizmu – zachwalał patologię gubernator.

– Jestem naprawdę dumny z Jazz i świetnych rzeczy, które robią – dodał .

Cox to przedstawiciel Partii Republikańskiej, których określa się mianem RINO – Republican In Name Only (Republikanie tylko z nazwy). To tylko członkowie establishmentu, którym znacznie bliżej do Demokratów. Oportuniści ustępujący lewicy. W Europie są całe ugrupowania będące konserwatywnymi, czy prawicowymi już tylko z nazwy.

Nic wspólnego z konserwatyzmem nie ma już od dawna brytyjska Partia Konserwatywna, czy z chrześcijańską demokracją niemieckie CDU. Podobnie jak mieniące się prawicowym Prawo i Sprawiedliwość w sferze gospodarczej reprezentuje socjalizm, a sferze kulturowej i społecznej coraz częściej ustępuje lewackim pomysłom.

Stad np. kosztujące nas miliardy obłąkańcze projekty walki z globalnym ociepleniem, czy miliony, które wicepremier Gliński rozdaje na lewicowe projekty, by przekupić artystów i intelektualistów.