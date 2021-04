Gender w Konfederacji? Dziambor przypomina starą zasadę: rodzice mogą wychować dziecko, jak chcą – nawet źle

Wypowiedź Artura Dziambora dot. 10-latka, którego rodzice nazywają damskim imieniem, wywołała kontrowersje. Tymczasem wolnościowy poseł przypomina starą zasadę konserwatystów – to rodzice decydują o wychowaniu dziecka i nikt inny.

Artur Dziambor, poseł Konfederacji z Kaszub, był gościem Roberta Mazurka w „Porannej Rozmowie”. Wśród tematów przewinęła się kwestia pewnej patologii, która ma miejsce w jednej z miejscowości na Mazowszu.

Redaktor Mazurek spytał polityka o sytuację, do której doszło w pewnej podwarszawskiej szkole, gdzie rodzice 10-letniego chłopca chcieli, żeby nazywać go teraz dziewczynką. Wolnościowiec stwierdził, że szkoła powinna to respektować bo to decyzja rodziców, a państwu nic do tego.

Podniosło się larum, że jest to zdrada wartości konserwatywnych przez Konfederację.

Tymczasem jest zupełnie na odwrót – Dziambor przypomina, jak powinna wyglądać normalność. Konfederacja, i tak samo cała konserwatywno-liberalna prawica, zawsze będzie walczyć z ideologami LGBT+, którzy twierdzą, że płeć można sobie dowolnie zmieniać.

W sytuacjach, które już wielokrotnie opisywaliśmy – gdy jeden z rodziców wbrew drugiemu, będzie chciał robić z chłopca dziewczynkę lub na odwrót – zawsze prawica będzie trzymać stronę tego niepatologicznego. Nigdy też prawicowcy nie zgodzą się na promocję tęczowych wartości za państwowe pieniądze lub jakiekolwiek refundacje rzekomej zmiany płci etc.

Tu jednak jest mowa o innym przypadku. Dwójka rodziców chce wychować dziecko w sposób, który każdy człowiek prawicy (w tym na pewno również Artur Dziambor) uzna za zły. Konserwatyści wierzą jednak, że dzieci należą do rodziców, i ci mają prawo wychowywać je jak chcą, a państwo nie może im w tym przeszkadzać.

W głoszeniu idei trzeba być konsekwentnym. Trzeba również zaakceptować fakt, że nawet jeśli w 99 proc. przypadków rodzice najlepiej zadbają o swoje dziecko, to zdarzy się 1 proc., który postąpi inaczej. Konserwatywni liberałowie są gotowi podjąć to ryzyko, bo państwo z a w s z e wychowa dziecko źle – sam system bowiem, w którym dziecko należy do państwa, jest patologiczny.

Prawica walczy również o to, by nie karać rodziców za stosowanie tzw. „klapsów”. Czy państwo powinno sprawdzać, czy rodzice wymierzają tę karę słusznie? Prawica chce wprowadzenia bonów edukacyjnych. Czy państwo powinno mimo wszystko narzucać rodzicom, na jakie zajęcia mają zapisywać dzieci?

Prawdziwi konserwatyści myślą prosto: dzieci należy oddać rodzicom i przestać się wtrącać. Ani LGBT, ani państwo, ani nawet sami konserwatyści nie powinni pchać nosa w nieswoje sprawy – takie jak wychowywanie cudzych dzieci.

Artur Dziambor pokazał u Roberta Mazurka, że nie jest hipokrytą i nie będzie naginał zasad dla własnej wygody psychicznej i pod własne poglądy. To daje wyborcom Konfederacji pewność, że politycy tej partii będą stali w swoich poglądach, nawet wtedy, gdy przestanie się im to politycznie opłacać.

Źródło: RMF FM, NCzas