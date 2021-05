Niedzielski nie lubi słów „paszport covidowy”. Wymysł biurokratów to dla niego „naturalna konsekwencja zaszczepienia”

Minister Zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie z portalem dorzeczy.pl mówi o tym, że co prawda nie lubi słów „paszport covidowy”, ale z entuzjazmem opowiada o „możliwościach” dla zaszczepionych. Wymysły biurokratów to dla niego „naturalna konsekwencja zaszczepienia”.

Już od 15 czerwca wejdą w życie tzw. paszporty covidowe, które mają być ogólnoeuropejskim dokumentem, uprawniającym do podróżowania. Pojawiają się jednak głosy o tym, iż w przyszłości mogłyby to być przepustki do kin, siłowni czy restauracji – rozwiązania takie testowane są już w niektórych państwach europejskich.

„Beneficjentem” ogólnoeuropejskiego systemu ma być m.in. Polska, która jest jednym z państwem, w którym odbędą się testy tzw. paszportu covidowego. Jak na razie nie wiadomo, czy Polska wprowadzi jakieś dalej idące przywileje dla zaszczepionych, jednak entuzjastów takiego rozwiązania nie brakuje.

Już w kwietniu wicepremier Jarosław Gowin „należy rozważyć wprowadzenie certyfikatów dla osób zaszczepionych, aby umożliwić im korzystanie np. usług hotelowych czy gastronomicznych”.

Brzydkie słowa „paszport covidowy”

Teraz w podobnym tonie wypowiada się minister zdrowia Adam Niedzielski, który jednak nie lubi słów „paszport covidowy”. – Bardzo nie lubię słowa „paszport covidowy”. Paszport to dokument, który umożliwia przekraczanie granicy, daje prawo do pewnych rzeczy. Wolałbym mówić o „certyfikacie”, gdyż ma on tylko potwierdzać fakt zaszczepienia, a nie do czegoś uprawniać – mówi Niedzielski.

Dalej jednak entuzjastycznie wypowiada się o „możliwościach” dla osób, które przechorowały COVID-19 lub przyjęły szprycę. – Na pewno przechorowanie COVID-19 lub zaszczepienie powinno stwarzać pewne możliwości – uważa Niedzielski.

O jakich „możliwościach”, czyli de facto przywilejach dla zaszczepionych i ozdrowieńców mowa? – (…) np. jeśli mam kontakt z osobą chorą, a jestem zaszczepiony, to powinienem być zwolniony z kwarantanny – tak jak to się dzieje choćby u nas. Jeżeli mamy pewne obostrzenia, np. limit osób uczestniczących w danym wydarzeniu (…) to ponieważ osoba zaszczepiona nie powoduje wzrostu ryzyka, to nie powinna być wliczana do tego limitu. I to też ma u nas miejsce – wylicza Niedzielski.

„Mam co do tego wątpliwości”

– Nie chodzi więc o to, żeby osoby zaszczepione miały więcej praw, tylko o to, że są pewne naturalne konsekwencje tego, że ktoś został zaszczepiony – twierdzi Niedzielski. Problem w tym, że skutkiem tego będzie właśnie to, że osoby zaczepione będą miały więcej praw. Trudno też zrozumieć, jak można nazywać „naturalną konsekwencją” biurokratyczny wymysł.

Łaskawy minister Niedzielski odrzuca pomysły, by tylko zaszczepieni mieli wstęp do restauracji, kin czy hoteli, a także wyznaczania specjalnych stref w takich obiektach. Przynajmniej na razie. – Mam co do tego wątpliwości, ponieważ tego typu zasady dotyczą sfery wolności człowieka (…) na razie nie ma takiego myślenia, żeby miały być tworzone jakieś specjalne „strefy” czy „zestaw uprawnień” dla osób zaszczepionych – podkreślił.