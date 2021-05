PILNE! Hamas przeprowadził atak rakietowy na Izrael. Armia została postawiona w stan gotowości [VIDEO]

W poniedziałek na terenie meczetu Al-Aksa w Jerozolimie, trzeciego najświętszego miejsca islamu wybuchły starcia pomiędzy Palestyńczykami a policją; rannych zostało ponad 305 Palestyńczyków i 21 policjantów.

Syreny zawyły krótko po tym, jak Hamas wyznaczył Izraelowi termin na usunięcie sił bezpieczeństwa z terenu meczetu Al-Aksa.

Siedem rakiet zostało wystrzelony ze Strefy Gazy w kierunku Izraela, co uruchomiło syreny alarmowe w Jerozolimie i okolicach – poinformowała izraelska armia. Ostrzał rakietowy jest kontynuowany z Gazy w stronę południowego Izraela.

Jedna rakieta trafiła w cywilny pojazd na południu kraju, raniąc jedną osobę – sprecyzowała armia, na którą powołuje się Reuters.

— Jawad A Al-Lawati (@jallawati) May 10, 2021