„Który to sk..syn…?”. Dzieci w łapy pedofilów i oblechów z warszawskiego liceum. Prezes ZPP Kaźmierczak nie daruje próby deprawowania swej 13-letniej córki

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak opublikował na FB wpis o lekturach jakie 21 Społeczne Liceum Ogólnokształcące przedkłada dzieciom ze szkół podstawowych, które chcą do niego zdać. Książki ociekają pornografia, a prezes ZPP zapowiada, że nie dopuści „sku..synom”, którzy chcą deprawować mu córkę.

Zaczęło się od tego, że 13-letnia córka prezesa ZPP umyśliła zdawać do XXI Społecznego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Egzamin polegać ma m.in na rozmowie o lekturach, które szkoła przedkłada uczniom do przeczytania. I tak okazuje się, że co najmniej połowa z proponowanych lektur zawiera mocne, seksualne, ociekające perwersją watki. W tym o biseksualizmie, homoseksualizmie, „trójkątach” „burdelach” etc. I to wszystko dla nastoletnich dzieci.

Oto lista lektur dla 13-letnich dzieci:

1. Margaret Atwood, „Opowieść podręcznej”

2. Angela Carter, „Krwawa komnata” (z tomu „Czarna Wenus”)

3. Jarosław Iwaszkiewicz, „Kochankowie z Marony”

4. Czesław Miłosz, „Orfeusz i Eurydyka”

5. Sławomir Mrożek, jednoaktówka „Na pełnym morzu”

6. Platon, „Uczta”

7. Olga Tokarczuk, „Najbrzydsza kobieta świata” (z tomu „Gra na wielu bębenkach”)

„Przed udostepnieniem dziecku książek Frau Kaźmierczak (tak Cezary Kaźmierczak żartobliwie określa swą żonę – przyp. red) postanowiła zerknąć na pierwsze rekomendowane dzieło: Krwawą Komnatę. Wszystkie włosy stanęły jej dęba. Oto o czym m.in. chciał rozmawiać jakiś pedofil bądź zboczeniec z moją 13-latką! O jej „wrażeniach, przemyśleniach i wnioskach dotyczących tej lektury.

I dalej Kaźmierczak podaje cytaty z poszczególnych książek dla dzieci kończących podstawówkę. (Przytaczamy w oryginale – tak jak to miały czytać dzieci)

„mężczyzna w czarnej masce wolna ręką manipuluje przy kutasie, zakrzywionym w górę jak szabla, którą dzierży”

„Tuzin mężów wbijało na pal tuzin oblubienic”

„Bez żadnej powściągliwości”, „położył mi władczo rękę na piersi” i „kazał mi włożyć obrożę” bo „ze swojego stroju zachowała” tylko ją. „Słyszałam jego ostry krzyk i bluźnierstwa w chwili orgazmu, krwawiłam” – cytuje Kaźmierczak

„Również wokół tego kręci się „Opowieść podręcznej” – pisze dalej Kaźmierczak i przytacza kolejne cytaty: „Komendant obcuje wtedy z Podręczną leżącą na łonie żony”. „Została schwytana i postawiona przed możliwością wyboru między wysłaniem do Kolonii a prostytucją” „Jezebel – ekskluzywny burdel” dla wyższych funkcjonariuszy reżimu”.

„Kolejna książka „Kochankowie z Marony” Iwaszkiewicza to pasjonującą opowieść o trójkącie miłosnym biseksualisty, homoseksualisty oraz heteroseksulanej kobiety. Lektura wprost i jak najbardziej odpowiednia dla 13 letniej dziewczynki.

Jestem bardzo zainteresowany, który to skurwysyn chce w 21 SLO w Warszawie prowadzić tego typu rozmowy z dziećmi i jak to w ogóle jest możliwe i jak to jest możliwe, że organa państwa polskiego to tolerują.

Nie zostawię tak tej sprawy” – kończy Kaźmierczak.

Będziemy mu kibicować w tej sprawie. Kadrą nauczycielską tej szkoły powinna się z miejsca zająć prokuratura. Szkoła jest prywatna i może układać program, mierc własny, wyjątkowy profil. Nie oznacza to jednak przyzwolenia na pedofilskie próby deprawowania dzieci. Na wciąganie ich świat perwersyjnych dewiacji seksualnych, pod pretekstem, że mają do czynienia z literatura. Rodzice muszą mieć elementarne poczucie bezpieczeństwa zaufania, że posyłając dziecko do szkoły, pozwalając, by współkształtowali je i uczyli obcy dorośli ludzie nie trafiają one w łapy pedofilów, czy jak pisze Kaźmierczak „innych zboczeńców”

21 Liceum Społeczne wprost deprawuje dzieci. Niszczą ich świat dyskrecji, intymności, najbardziej delikatnych uczuć. Kaleczy je na zawsze. Nawet nie chcemy sobie wyobrażać jacy są nastolatkowie po latach obcowania z obrzydliwcami z kadry nauczycielskiej tej szkoły.