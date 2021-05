Prezydent Poznania nazwał ich „cymbałami”. Demonstracja pod domem Jacka Jaśkowiaka [VIDEO]

Po tym, jak Prezydent Poznania nazwał zwolenników dobrowolności szczepień „cymbałami”, a także podpisał list ws. obowiązkowych szczepień, pod jego domem odbyła się manifestacja, która przyciągnęła około stu osób.

Pod domem Prezydenta Poznania odbyła się manifestacja zwolenników dobrowolności szczepień przeciw COVID-19. To efekt wypowiedzi, których udzielał Jacek Jaśkowiak w ostatnim czasie, a także listu ws. obowiązkowych szczepień do ministra zdrowia, który podpisał wraz z innymi samorządowcami.

„Cymbały”

W wywiadzie dla Radio Poznań Jaśkowiak nazwał osoby, które chcą dobrowolności szczepień „cymbałami”.

– Ich wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. To jest również wolność tych, którzy się zaszczepili, żeby móc być wolnym od ryzyka zarażenia przez cymbałów, którzy czerpią wiedzą z Facebooka i są po prostu nieroztropni – powiedział.

Ponadto prezydent Poznania zapowiedział, iż od lipca będzie spotykał się osobiście tylko z tymi, którzy zadeklarują, iż są zaszczepieni. W innym przypadku będzie możliwe jedynie spotkanie zdalnie.

– W przypadku relacji osobistych to jest bardzo proste. Nie spotkam się z kimś, kto mi nie zadeklaruje, że jest zaszczepiony, a jak ktoś jest antyszczepionkowcem, to nasze relacje na jakiś czas, na ileś miesięcy czy lat, będą wstrzymane – tłumaczył.

Prezydent Poznania był dopytywany o to, co się stanie „jeśli zgłosi się biznesmen, który jest przeciwnikiem szczepień, ale będzie chciał w Poznaniu zostawić duże pieniądze?”. Jaśkowiak odparł „to zaproszę do rozmowy na Zoomie”.

„Tylko obowiązkowe szczepienia…”

Ponadto Jacek Jaśkowiak, wraz z innymi samorządowcami – m.in. prezydentem Sopotu i Wałbrzycha, podpisał pismo do do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w którym przedstawiono stanowisko ws. wprowadzenia obowiązkowych szczepień w Polsce.

– Uważamy, że w stanie wyższej konieczności i zagrożenia zdrowia oraz życia publicznego wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19 to najszybszy i jak na razie najskuteczniejszy ze sposobów, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej oraz jej ciężkiego przebiegu wymagającego hospitalizacji – napisano w liście.

– Uważamy, że tylko obowiązkowe szczepienia pozwolą na uzyskanie odporności zbiorowej, zmniejszenie liczby zachorowań, co pozwoli na stosunkowo szybki powrót do normalności, a także pełne otwarcie gospodarki – podkreślono.

Demonstracja pod domem Jaśkowiaka

Po słowach Jacka Jaśkowiaka i podpisanym przez niego liście, pod jego domem odbyła się manifestacja zwolenników dobrowolności szczepień, którym nie spodobało się podejście zaprezentowane przez prezydenta Poznania. Manifestacja przyciągnęła około stu osób.

– Konstytucja i prawa człowieka zapewniają nam prawo do decydowania o sobie. Nikt nie może być poddawany zabiegom medycznym, a tym bardziej eksperymentom medycznym bez swojej zgody. Trzeba podkreślić że szczepionki są dopuszczone do obrotu warunkowo, a ich pełne testy kliniczne zakończą się dopiero w 2023 roku – mówi jedna z manifestujących osób w rozmowie z wielkopolska24.info.

Na miejscu obecna była m.in. Justyna Socha, liderka stowarzyszenia STOP NOP. Manifestacja przebiegła spokojnie, a po jej zakończeniu policja wylegitymowała uczestników.

„Nie będę dyskutował z idiotką”

Do tych zdarzeń odniósł się prezydent Poznania, który stwierdził, że nie będzie „dyskutował, przepraszam, z idiotką, która mnie porównuje do Mengele”. – Nie będę się zniżał do poziomu pani Sochy, bo musiałbym się chyba położyć na chodniku – dodał.

W wypowiedzi dla telewizji WTK pojawiło się też dobrze znany „argument” o płaskiej ziemi. – Mieliśmy już w przeszłości różne sytuacje, w których uważano, że Ziemia jest płaska. Ja jednak jestem zwolennikiem oświecenia, rozumu, korzystania z wiedzy ekspertów – powiedział Jaśkowiak.

– (…) uważam, że nie możemy się dać zaszantażować jakiejś grupce osób, które nie wierzą w fakty, nie rozumieją tego, ile osób zmarło, które nie rozumieją, że musimy chronić całe społeczeństwo przed ryzykiem zakażenia i w związku z tym musimy podejmować decyzje, które będą służyły całemu społeczeństwu – podsumował Prezydent Poznania.

Źródło: interia.pl/wielkopolska24.info/epoznan.pl