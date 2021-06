Tak rząd rozdaje pieniądze podatników. TYLE miał dostać Pazura za promowanie szprycy

Rząd uprawia szczepionkową propagandę za pieniądze podatników. Jeden z portali plotkarskich, powołując się na swoje źródło, ujawnił, ile za udział w kampanii „Ostatnia prosta” miał dostać Cezary Pazura.

Kampania profrekwencyjna z udziałem celebrytów i sportowców była zapowiadana już w ubiegłym roku.

W grudniu prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja, przyznał podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia, że należy w tę akcję zaangażować celebrytów.

– Trzeba zaangażować różne osoby z pierwszych stron gazet. Oni nie mają żadnej wiedzy, ale oni mają większy wpływ, niż mowa niejednego znawcy, profesora. Trzeba zmienić styl zachęcania do szczepień – mówił wówczas.

Pomysł nie był niczym oryginalnym. WHO zatrudniła firmę PR Hill+Knowlton, która miała „ocieplić wizerunek” szczepionki. Do tego celu także wykorzystano celebrytów, influencerów, aktorów czy sportowców.

Rząd w kampanii proszczepionkowej skanalizować miał wiele środków z kieszeni Polaków.

Portal Plotek.pl, powołując się na swojego informatora, donosi, że akcja promocyjna z udziałem Pazury miała pochłonąć około 350 tys. zł. Na tyle bowiem ma opiewać kontrakt aktora.

– Wiadomo, że im więcej znanych twarzy promuje szczepienia, tym więcej osób się zaszczepi, dlatego urzędnikom zależało, by pozyskać znane osoby, zwłaszcza lubiane. A Cezary Pazura wciąż ma wielu fanów od czasów „Kilera”. Aktor gra w serialach, filmach, jest rozpoznawalny, ma wysportowaną sylwetkę, prowadzi zdrowy tryb życia, nie wygląda na swój wiek, ma też stabilną sytuację rodzinną, dlatego uznano, że jest wiarygodny. I zaproponowano mu promowanie szczepień – wyjaśniał cytowany przez portal informator.

Jest to więc zwykły chwyt marketingowy, który nie ma nic wspólnego z dbałością o zdrowie publiczne.

W kampanię zaangażowano 50 „amabasadorów” – sportowców i aktorów. Wśród nich znaleźli się m.in. Stanisław Banasiuk, Mateusz Banasiuk, Maciej Musiał i Cezary Pazura.

Nie jest to ostatni pomysł na skonsumowanie pieniędzy podatników, w taki sposób, by „zachęcić” ich do zaszprycowania. Na lipiec zapowiedziano bowiem loterię szczepionkową. Główną wygraną ma być milion złotych.

Cezary Pazura jest także jednym z ambasadorów akcji #SzczepimySię.