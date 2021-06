[TYLKO U NAS] Justyna Socha: Mamy potencjał, żeby zatrzymać totalitarne zapędy władzy

W sobotę 12 czerwca odbędzie się V Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień. W rozmowie z naszym portalem Justyna Socha, szefowa Stowarzyszenia STOP NOP, które jest organizatorem protestu, przybliżyła postulaty tegorocznej manifestacji.

– Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień odbywa się po raz 5. Skupialiśmy się na kwestii wymuszania szczepień u dzieci. Teraz problem jest znacznie szerszy, dotyczy każdego – mówiła szefowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP NOP” Justyna Socha.

– Mamy być segregowani, dyskryminowani ze względu na swoje decyzje dotyczące odmowy zgody na podanie eksperymentalnego preparatu, zwanego szczepionką. Chociaż problem też dotyka dzieci – stąd drugie hasło naszego protestu: „Chrońmy nasze dzieci”, ponieważ od poniedziałku rozpoczęły się zapisy i szczepienia dzieci w wieku 12-15 lat, co szczególnie oburza w obliczu faktu, że nie dla nich zagrożeniem jest potencjalne zakażenie tą „modną” chorobą. Oczekuje się poświęcania dzieci dla innych, co jest już, można powiedzieć, czystym totalitaryzmem – dodała.

Jak podkreślała Socha, protesty są tylko jedną z wielu aktywności, które podejmuje Stowarzyszenie STOP NOP. Organizacja w tym roku obchodziła 10. urodziny.

Szefowa STOP NOP mówiła także o realnych skutkach działań swojego stowarzyszenia.

– Zatrzymanie próby ograniczenia władzy rodzicielskiej, czy nawet odbierania dzieci za odmowę zgody na szczepienia. Po serii wygranych spraw w sądach nie ma wniosków skierowanych przez np. sanepidy czy szpitale w związku z decyzją rodziców o szczepieniach – podkreśliła.

– A był moment – to było po wyborach w 2015 roku – kiedy poprzednia władza zapowiadała mocną ingerencję we władzę rodzicielską. Były rozporządzenia, które mówiły o śledzeniu rodziców itd. I wydaje nam się, że to udało nam się zatrzymać – zaznaczyła.

– Choć nigdy, w najgorszych snach nie spodziewaliśmy się, że nastąpi to, co teraz się dzieje. Każdy aspekt naszego życia, naszych decyzji dotyczących zdrowia ma być monitorowany przez państwo. Państwo korzystające z pomocy ekspertów o konflikcie interesów. Władza, która nie działa w interesie obywateli, którzy ją wybrali i płacą podatki na jej działania, a w interesie jakichś sił międzynarodowych, które niekoniecznie chcą naszego dobra – skwitowała Justyna Socha.

– Na pewno sukcesem jest to, że jest 6 tys. zażaleń na grzywny z Ministerstwa Zdrowia, przymuszające do szczepień. W Europejskim Trybunale Praw Człowieka oczekuje pierwszych pięć skarg, które zostały już przyjęte, ale nie rozpatrzone. Skarg na Polskę, która przymusza do szczepień a nie przewiduje odszkodowań, za naruszenie Konwencji o Prawach Człowieka. Dwie skargi czekają także w Trybunale Konstytucyjnym. Minister Niedzielski zresztą miesiąc temu odniósł się do jednej z nich, więc możemy się spodziewać niedługo jakiegoś wyroku w tej kwestii – wyliczała.

– To może okazać się bardzo ważne, ponieważ wiceminister zapowiedział, że szczepionki na Covid mają wejść do kalendarza szczepień dla dzieci. Jeszcze się zastanawiają, czy mają być zalecane, czy obowiązkowe – taki był komunikat w tej sprawie – zaznaczyła Socha.

– Jest jeszcze jeden sukces, którego przyczyną po części jest obecna sytuacja, ponieważ naszym marzeniem od lat było, żeby lekarze przestali się bać, żeby założyli swoją organizację, żeby dążyli do utworzenia alternatywnych izb lekarskich – i to się dzieje. W czwartek ma być konferencja inaugurująca powstanie działanie Niezależnego Stowarzyszenia Lekarzy i Naukowców, których celem jest m.in. utworzenie izb lekarskich, które by dały lekarzom możliwość pracy w wolnym zawodzie i postępowania zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej – dodała Justyna Socha.

Szefowa STOP NOP odniosła się także do pytania, czy uda się powstrzymać segregację sanitarną.

– Wiemy, że połowa Polaków nie chce się poddać tej eksperymentalnej terapii genowej. Sądzę że z tego powodu działania władzy nie są bardzo agresywne. Obserwujemy takie „gotowanie żaby”. Myślę, że w pewnym momencie rząd popełni błąd i na tyle zdenerwuje Polaków, że mamy potencjał, żeby zatrzymać te totalitarne zapędy. Liczę na to – przyznała.

Justyna Socha podkreślała, że co roku w Proteście Przeciw Przymusowi Szczepień brało udział „między 10 a 30 tys. osób”. – Spodziewam się tej samej liczby, mam nadzieję powiększonej o osoby, które otworzyły oczy w ciągu ostatniego roku – mówiła.

Jak zaznaczyła Justyna Socha, obecność na tegorocznym proteście zapowiedział dr Zbigniew Hałat, reprezentujący zarówno Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, jak i grupę C19. – Mają być też inni lekarze. Ma być z nami Wojciech Cejrowski. Będą muzycy na żywo, przemowy – dodała.

– To ma być wydarzenie, które ma dodać nam sił, które ma spowodować, że Polacy uwierzą w to, że mamy w swoich rękach możliwość zatrzymania tych niebezpiecznych procesów. Które doda nam energii. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie – podkreślała Socha.

– My współorganizowaliśmy też comiesięczne Marsze o Wolność. Wydaje się, że ta formuła już się trochę wypaliła. Natomiast Międzynarodowy Protest Przeciw Przymusowi Szczepień różni się tym, że biorą w nim udział co roku całe rodziny z dziećmi, kobiety w ciąży, a policja zawsze nas chwaliła, że jest wyjątkowy porządek. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie – zaznaczyła szefowa STOP NOP.

– Zgłosiliśmy wiele grup do przemarszu, stąd przepisy myślę pozwalają nie ingerować policji w bezpieczny przebieg tego wydarzenia. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie – dodała.