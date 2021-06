PiS szykuje atak na fotowoltaikę. Po kieszeniach dostaną firmy i klienci

Rząd PiS szykuje zmiany w rozliczeniach za fotowoltaikę. Wiele przedsiębiorstw może tej rewolucji nie przeżyć.

Portal Money.pl opisał zmiany jakie szykuje władza w rozliczeniach za fotowoltaikę. Chodzi o nowelizację przepisów, która powstaje w ministerstwie Klimatu, a które to mają zacząć obowiązywać już w styczniu 2022 roku.

Zdaniem ekspertów po wejściu zmian w życie w obecnym kształcie, to rozwój polskiej sieci może drastycznie spowolnić. A to z kolei pociągnie w dół wiele firm nastawionych dziś na systemy słoneczne.

„To, co rząd w tej chwili zapowiada, będzie niekorzystne. Dla inwestujących w fotowoltaikę, jak i dla firm” – ostrzega Kamil Nadolny, prowadzący firmę TRIP Energy.

„Na pół roku przed zmianami rząd szykuje rozwiązania, które będą ciosem dla branży. Nie pozostawiono nam wiele czasu, by się na to przygotować. Poza tym wciąż nie wiadomo, jak dokładnie te przepisy będą wyglądać” – wskazuje przedsiębiorca i dodaje „duża część, zwłaszcza tych młodych (firm – red.), z pewnością upadnie. To będzie strzał w kolano dla polskiej energii słonecznej”.

Podobnego zdania jest Stanisław M. Pietruszko, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. „Rozwój fotowoltaiki był dynamiczny, bo korzyści były bardzo duże. Teraz to zostanie nieco ograniczone. To może być też problem dla firm, które z tego żyją. Po nowym roku zamówień na pewno będzie dużo mniej” – przekonuje.

Jak wyjaśnia Money.pl gra idzie o rachunki za prąd. Dziś właściciel np. domowej instalacji słonecznej, za sprawą systemu wirtualnego magazynowania nadwyżek produkcji, może w ogóle nie płacić za energię, bo prąd wytworzony przez panele słoneczne w dzień trafia do sieci.

Można go zatem wykorzystać w nocy. A co chce zrobić rząd PiS? Jak przystało na rasowych komunistów PiS postanowiło… nałożyć na ten proces opłatę!

„Panele słoneczne, które rozpoczną pracę od stycznia 2022 r., zaczną funkcjonować na wolnym rynku producentów energii. Wyprodukowaną będą zużywać od razu, nadwyżkę będą odsprzedawać, a brakującą kupować. Problem w tym, że stawki zaproponowane w ustawie prowadzą do tego, że za nadwyżkę wyprodukowaną w słoneczny dzień prosumenci dostaną mniej, niż będą musieli zapłacić za prąd po zachodzie słońca” – wyjaśnia Money.pl.

Źródło: Money.pl