„Wyborcza” będzie już tak „amerykańska”, jak… ogier Kargula. Będzie miała „koordynatorkę treści o różnorodności i inkluzywności”

Na fali Black Lives Matter w USA pojawiają się różne „postępowe” pomysły. Nawet przy wydawaniu książek zatrudnia się „korektorów wrażliwości”. Pochodzą z rozmaitych „mniejszości” i cenzurują treść w aspekcie możliwego obrażenia swoich społeczności. Takich kontrolerów „wrażliwości” mają i redakcje gazet, nie wspominając już o cenzorach z sieci społecznościowych.

Okazuje się, że i Polacy nie gęsi, i o „inkluzywność” swojego języka też dbają. Milowy krok postępu robi tu „Gazeta Wyborcza”. Zatrudnia Wiktorię Beczek jako „koordynatorkę treści o różnorodności i inkluzywności w Gazeta.pl”.

Agora zapowiada, że z początkiem lipca zostanie utworzona „funkcja koordynatorki treści dotyczących różnorodności i inkluzywności”. Obejmie ją Wiktoria Beczek, związana z portalem od 2013 roku. Będzie mieć „wpływ na materiały powstające w serwisach Gazeta.pl, zapewniając dziennikarzom i wydawcom doradztwo oraz wsparcie”.

Ma też odpowiadać „za tworzenie ważnych tekstów o tematyce równościowej oraz komentowanie bieżących wydarzeń” oraz szkolić pracowników w „języku równościowym”. Jej zdaniem „media powinny być nośnikiem zmiany”. „Mam jednak wrażenie, że polskie redakcje nie zawsze chcą nadążyć za zmianą, która następuje obecnie na świecie” – mówi „koordynatorka”. Przynajmniej „Wyborcza” będzie dzięki temu „taka amerykańska”. Jak koń Kargula…

Beczek, jak informują Wirtualne Media, jest „współzałożycielką i działaczką Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Napisała książkę „Rodzice, wyjdźcie z szafy” składającą się z wywiadów z rodzicami osób nieheteronormatywnych”.

W pierwszym kwartale br. przychody sprzedażowe grupy Agora zmalały rok do roku o 49,6 proc., a strata netto pogłębiła się z 47,1 do 59,4 mln zł. Do tego trwał konflikt szefostwa gazety z zarządem Agory. Pojawienie się „korektorki wrażliwości” sytuację naprawi?

