WikiLeaks: „Kaczyński w 2009 zobowiązał się do zapłaty roszczeń żydowskich”

– Prawo będzie przyjęte. Decyzja już zapadła. Nikt wpływowy w polskiej polityce nie będzie tego kwestionował. To jedynie kwestia czasu – miał powiedzieć Jarosław Kaczyński na tajnym spotkaniu z ówczesnym ambasadorem USA w Polsce Victorem Ashem.

W archiwach WikiLeaks można znaleźć notatki, które miałaby być zapisem spotkania Kaczyński – Ash z 12 stycznia 2009 roku. Z treści notatki wynika, że polscy politycy, a przynajmniej ci z Prawa i Sprawiedliwości, są całkowicie zgodni ws. spłaty roszczeń żydowskich. Ta notatka może być dla PiS-u szczególnie niewygodna dziś, gdy Izrael znów zaczyna upominać się o wypłatę odszkodowań za tzw. mienie bezspadkowe.

Poniżej prezentujemy cały ten fragment:

RESTYTUCJA MIENIA PRYWATNEGO

7. (C) Odpowiadając na pytanie, Kaczyński powiedział, że jest „przekonany”, iż Sejm uchwali przepisy prawa, dotyczące rekompensat za konfiskaty II wojny światowej i ery komunizmu. Dodał: „Prawo będzie przyjęte. Decyzja już zapadła. Nikt wpływowy w polskiej polityce nie będzie tego kwestionował. To jedynie kwestia czasu.” Wyjaśnił też, że jeśli notowania akcji spadną, rząd RP nie będzie w stanie wygenerować odpowiednich funduszy, pochodzących z prywatyzacji dużych przedsiębiorstw państwowych. Głośno rozważał czy dwudziestoprocentowa rekompensata, przewidziana przez obecnie obowiązujące przepisy prawa, będzie satysfakcjonującą odpowiedzią. Zauważył, że jako premier spotykał się z szeroką gamą opinii ze strony zaangażowanych środowisk żydowskich. Kaczyński powiedział także, że byłoby lepiej, gdyby porozumienie z organizacjami żydowskimi zostało osiągnięte przed uchwaleniem prawa, ale przyznał, że może to potrwać od dwóch do trzech lat.

Przypominamy. Tajna notatka z rozmów na temat roszczeń żydowskich

Warto również przypomnieć treść notatki z rozmowy byłego ambasadora Polski w Izraelu, Jacka Chodorowicza, pełnomocnika ministra spraw zagraniczych RP, z Thomasem K. Yazdgerdim, specjalnym wysłannikiem Departamentu Stanu USA i przewodniczącym delegacji USA w IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). O sprawie pisaliśmy już w 2019 roku.

Z notatki tej wynika, że:

1. amerykańska dyplomacja ma aktywnie naciskać na Polskę w sprawie zapłaty za tzw. mienie bezspadkowe



2. informacje o tym mieliby posiadać ludzie tacy jak Adam Bielan, Michał Dworczyk, Jarosław Sellin czy szef ówczesny MSZ-u Jacek Czaputowicz i zachowują je w tajemnicy przed polskim społeczeństwem

3. głównym ośrodkiem propagowania spłaty rzekomych należności Izraelowi miałoby być Muzeum Polin.

Z notatki wynika także, że rozmowa, jaka odbyła się 25 października 2018 roku nie była bynajmniej pierwszym takim spotkaniem. Poprzednie miało miejsce 22 stycznia ubiegłego roku, kiedy w Kongresie USA trwały prace nad ustawą nr 447, a Polonia Amerykańska podjęła desperacką próbę niedopuszczenia do uchwalenia tej ustawy. Z tamtej rozmowy też została sporządzona podobna notatka, ale jej treść jest nieznana. Być może takie rozmowy miały miejsce już wcześniej, ale we wspomnianej notatce nie ma o tym wzmianki.

Pełna treść notatki w poniższym artykule:

Źródło: Wikileaks, NCzas