Czego boi się Akademia Górniczo-Hutnicza? Skandaliczne potraktowanie dziennikarza przez rzecznik uczelni. Tomasz Sommer reaguje

W związku z takim stanowiskiem uczelni AGH, którą, jak rozumiem Pani reprezentuje w kontaktach z mediami, które jest przejawem nie tylko jawnej dyskryminacji, ale także buty i pogardy wobec pracy dziennikarza, mam następujące pytania:

1. Czy Pani odpowiedź była konsultowana z kimś spośród innych etatowych pracowników AGH, jeśli tak to z kim? Proszę też o kontakt do tych osób, w celu potwierdzenia Pani słów.

2. Czy SGH prowadzi politykę dyskryminacji dziennikarzy z uwagi na Pani przekonanie o ich poglądach na podstawie jakiegoś uregulowania prawnego zatwierdzonego przez władze uczelni, czy takie decyzje podejmuje pani według własnego uznania?

3. Jeśli Pani podejmuje takie decyzje na podstawie własnej opinii, proszę o wyjaśnienie na podstawie jakich danych Pani ją sformułowała?

4. Czy istnieje jakaś lista dziennikarzy, którym nie udziela Pani informacji ani dostępu do wypowiedzi pracowników SGH? Jeśli tak, to proszę o jej przedstawienie i informację, czy została ona zaaprobowana przez władze uczelni – konkretnie kiedy i w jakim trybie. Proszę też o przesłanie takiego dokumentu, bądź przesłanie linku prowadzącego do miejsca gdzie on się znajduje.

5. Na jakiej podstawie sformułowała Pani krzywdzącą w naszym przekonaniu opinię na temat „wartości reprezentowanych przez >>Najwyższy Czas!<<„?

6. Środowisko „Najwyższego Czasu!” w ocenie badań naukowych stosuje tylko dwie wartości – prawdę i ocenę prawdopodobieństwa podanych faktów. Czy AGH stosuje jakieś inne wartości, skoro twierdzi Pani, że są one inne niż stosowane przez środowisko „Najwyższego Czas!-u”? Jeśli tak, to jakie to są wartości.

7. Czy AGH zajmuje się „sensownością szczepień”? Jeśli tak, to kto się na tej uczelni zajmuje tą sprawą?

8. Czy AGH zajmuje się globalnym ociepleniem? Jeśli tak, to kto się na tej uczelni zajmuje tą sprawą?

9. Czy zdaje Pani sobie sprawę, że dopuściła się Pani dyskryminacji dziennikarza z uwagi na przypisywane mu poglądy? Czy rzecznik AGH ma prawo dyskryminować i oceniać dziennikarzy? Jeśli Pani zdaniem tak, to na podstawie jakich przepisów? Czy władze AGH wiedzą o Pani stanowisku, jeśli tak, to kto konkretnie? Proszę o podanie adresów mailowych do tych osób.

10. Czy jako rzecznik publicznej uczelni rozumie Pani na czym polega wolność nauki?

Proszę o niezwłoczną odpowiedź na powyższe pytania. Proszę także o informację, kto jest Pani bezpośrednim przełożonym – chciałbym uzyskać także komentarz tej osoby wobec Pani skandalicznego i dyskryminacyjnego zachowania.

Powyższe pismo przesyłam także na adres Rektora AGH.

Na koniec przypominam, że celem kontaktu dziennikarza „NCz!” z AGH było ustalenie i potwierdzenie pewnych faktów związanych ze złożami węgla brunatnego w Polsce a nie żadna polemika naukowa. W tym kontekście Pani dyskryminacyjna odpowiedź jest nie tylko skandaliczna, ale w moim przekonaniu pozbawia Panią moralnego prawa do pracy w jakiejkolwiek instytucji akademickiej finansowanej z pieniędzy podatnika.

Pozdrawiam,

Tomasz Sommer – redaktor naczelny