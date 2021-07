Premier Izraela: szczepienie nie wystarczy

W Izraelu już przygotowują się do nowych obostrzeń. Zdaniem rządu szczepienia nie wystarczą do okiełzania wariantu delta nowego koronawirusa z Chin.

W Izraelu zaszczepiono ponad połowę obywateli. Mimo to rząd przygotowuje się do wprowadzenia nowych ograniczeń.

Wszystko przez rosnącą liczbę zakażeń.

– Same szczepionki nie wystarczy do walki z wariantem Delta. Potrzebujemy współpracy obywateli, aby pokonać koronawirusa bez konieczności narzucania restrykcji – zaapelował izraelski premier Naftali Bennett, cytowany przez „Times of Israel”.

Bennett przyznał, że władze Izraela nie mają pojęcia, jaka jest skuteczność szczepionek w styczności z wariantem delta koronawirusa.

– Nie wiemy, w jakim stopniu szczepionka pomaga, ale wszystko wskazuje na to, że znacznie mniej – stwierdził Bennett.

W Izraelu zaszczepiło się prawie 62 proc. populacji, a 56,12 proc. jest już w pełni zaszczepiona. Widać jednak, że zaszczepienie tak dużej liczby obywateli wcale nie oznacza „powrotu do normalności” – w Izraelu pojawią się bowiem nowe obostrzenia.

Zgodnie z planem, zaproponowanym wspólnie przez premiera, ministra zdrowia i ministra gospodarki, który musi być zatwierdzony przez rząd, w wydarzeniach publicznych będą mogły uczestniczyć tylko osoby w pełni zaszczepione lub wyleczone z Covid-19. W imprezach w pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 100 osób.

Będą wprowadzone specjalne przepustki dla osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz posiadających negatywny wynik testu na koronawirusa, które umożliwią im uczestniczenie w weselach, przyjęciach i innych wydarzeniach organizowanych wewnątrz budynków.

Obecnie obowiązuje nakaz noszenia maseczek we wnętrzach lokali, od którego wyjątek stanowią spożywanie jedzenia i napojów.

Źródło: Times of Israel/PAP