LGBTFryderyki 2021. Zalewski „spontanicznie pocałował” Kamińskiego. Czy to nie molestowanie? [VIDEO]

Piosenkarz Krzysztof Zalewski dostał Fryderyka – nagrodę przemysłu muzycznego – w kategorii „Autor roku”. Statuetkę wręczał mu kolega po fachu – Ralph Kaminski. Podczas wręczania nagrody doszło do skandalu.

To zapewne miał być kolejny gest poparcia dla ruchu LGBT, albo coś takiego. Krzysztof Zalewski wchodząc na scenę – szybko pocałował w usta Ralpha Kaminskiego.

Pytany później o to wydarzenie Kaminski powiedział, że jest „zdziwiony”. – Wrażenia zostawię dla siebie – dodał.

Zalewski twierdzi natomiast, że było to zachowanie całkowicie spontaniczne.

Odkładając na bok to, co rzuca się w oczy – czyli zwyczajną próbą zrobienia wokół siebie szumu dzięki tematyce LGBT, udajmy na chwilę, że wierzymy, iż była to akcja spontaniczna.

A teraz wyobraźmy sobie, że zamiast Kaminskiego, nagrodę wręczałaby kobieta. Przecież od razu wszystkie media trąbiłyby o molestowaniu. Spontaniczny pocałunek w XXI wieku? Bez zgody drugiej strony? Maja Staśko miałaby temat do pisania na co najmniej tydzień.

No, ale tu pocałowało się dwóch facetów – czyli wszystko ok. Niektórym widocznie wolno więcej.

Poza pocałunkiem Zalewski wygłosił też małą przemowę, w której zaatakował Konfederację.

– Wypadałoby, żebym jako Autor roku coś autorskiego powiedział. To może powiem tak: ci, co tak mówią, chyba mają rację. Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację. Trzymajcie się – powiedział autor „Zabawy” („pięć gwiazdek” oznacza wulgaryzm, a „trzy gwiazdki” – PiS – red.).