Szaleńcy! Ludzie wsiadali na nadkola samolotu. Widać jak spadali. Amerykanie musieli strzelać. Są zabici [VIDEO]

Co najmniej 5 osób zginęło w poniedziałek na lotnisku w Kabulu, usiłując dostać się na pokłady samolotów – przekazali Agencji Reutera świadkowie. Pokazano też ludzi, którzy wspinali się na nadkola samolotów. Na jednym nagraniu widać jak dwie osoby spadają z lecącego już samolotu.

Afgańczycy stłoczyli się na terenie kabulskiego lotniska, starając się uciec z kraju przed talibami, którzy w niedzielę wkroczyli do stolicy Afganistanu.

Żołnierze USA, którzy są na miejscu i pomagają przy ewakuacji amerykańskich obywateli, oddali strzały w powietrze, żeby powstrzymać tłumy ludzi wdzierające się na płytę lotniska.

US troops 🇺🇲 at Kabul Airport. pic.twitter.com/aQhsnoiFwn — FJ (@Natsecjeff) August 16, 2021

Jeden ze świadków powiedział Agencji Reutera, że widział jak ładowano do samochodów pięć ciał. Inna osoba poinformowała, że nie wiadomo czy ofiary zginęły, bo zostały trafione pociskami, czy zadeptał je tłum.

Scenes from Kabul Airport this morning. Multiple civilian casualties reported during stampede in all the chaos.#Afghanistan pic.twitter.com/hUwHVnzQ3E — FJ (@Natsecjeff) August 16, 2021

Internet obiegły także nagrania ludzi szturmujących startujący samolot i siadających na nadkolach maszyny.

Na jednym z filmów widać jak coś spada z lecącego już samolotu. Wg świadków była to dwójka ludzi.

2 people fall to their death after holding on to a plane as it takes off from Kabul Airport. pic.twitter.com/kHDFzRiboJ — The Dead District (@TheDeadDistrict) August 16, 2021

Here in this video you see some of the Afghan youth hanging on the American airplane’s engines before take off in the Kabul airport pic.twitter.com/msb8UbZO9D — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Biorąc pod uwagę co wyprawiają zdesperowani ludzie, nie dziwi, że wojsko musiało oddać strzały. Zachowanie Afgańczyków grozi katastrofą lotniczą i dużą liczbą ofiar.

Źródło: PAP/tter