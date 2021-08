Korwin-Mikke: Proszę sobie wyobrazić, że to nie Niemcy napadły na Polskę, tylko…

Nowelizacja KPA, która określa czas, po którym wygasa możność ubiegania się o odszkodowania od państwa polskiego, rozsierdziła Izrael i doprowadziła do największego kryzysu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Izraelem od lat 60-tych. Janusz Korwin-Mikke komentuje tę sprawę.

Żydzi obawiają się, że przez nowelizację KPA nie będą mogli dochodzić odszkodowań za mienie pożydowskiego, które zostało w Polsce po ofiarach holokaustu.

Janusz Korwin-Mikke, lider wolnościowego skrzydła Konfederacji, wskazuje na irracjonalność takiego podejścia. Chodzi o to, że Żydzi w ogóle nie mają prawa ubiegać się o rekompensaty za tzw. „mienie bezspadkowe” – zostało ono bowiem w Polsce po obywatelach polskich, a nie izraelskich.

– Proszę sobie wyobrazić, że to nie Niemcy napadły na Polskę, tylko jakaś zaraza typu Ebola i dziwnym trafem 90 proc. ofiar to byli Żydzi. Czy to cokolwiek zmienia? Nie, Izrael tak samo pewno wystąpił by domagając się pieniędzy za to że Żydzi – stwierdził Janusz Korwin-Mikke w komentarzu dla MyPolitics.

⭐ @JkmMikke w #KomentarzPolityczny: Proszę sobie wyobrazić że to nie Niemcy napadły na Polskę, tylko jakaś zaraza typu Ebola i dziwnym trafem 90% ofiar to byli Żydzi. Czy to cokolwiek zmiania? Nie, Izrael tak samo pewno wystąpił by domagając się pieniędzy za to że Ż… pic.twitter.com/nqZ7etWuqS — myPolitics (@myPolitics__) August 19, 2021

W podobnym tonie prezes partii KORWiN wypowiadał się na ten temat podczas wspólnej konferencji z Krzysztofem Bosakiem.

– Państwo Izrael nie ma żadnego prawa występować w imieniu Żydów, którzy nie są obywatelami państwa Izrael – stwierdził wolnościowiec.

– Nie ma też żadnego prawa do mienia, które zostało po obywatelach polskich, którzy zginęli podczas holokaustu – dodał.