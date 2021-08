Uchodźcy to homofobi, mizogini i antysemici? Aktywistka tłumaczy, Bosak komentuje

Ula Ptak, aktywistka, która od 15 lat zajmuje się pomocą uchodźcom, opublikowała w mediach społecznościowych dekalog „dla polskich kandydatów na zbawicieli uchodźców”. Skomentował to Krzysztof Bosak – przedstawiciel narodowego skrzydła Konfederacji.

Urszula Ptak to mieszkająca w Niemczech Polka, która zajmuje się pomocą tzw. „uchodźcom”. Aktywistka opublikowała post, w którym uświadamia samozwańczym zbawcom i zbawczyniom z Polski, jacy w rzeczywistości bardzo często są migranci z Bliskiego Wschodu.

Ptak opublikowała dekalog, który może wielu „julkom” otworzyć oczy. Oto on:

Chcesz się angażować w pomoc uchodźcom, to

1. Siądź na dupie i zacznij się najpierw uczyć. Musisz wiedzieć kim będą ludzie naprzeciw ciebie, jakie mają doświadczenia, jakie sa ich kraje i jaką mają gotowośc do zmiany lub jej brak. Jak nie wiesz z kim rozmawiasz, to rozmawiasz z głosami we własnej głowie.

2. Musisz wiedzieć jakie masz granice tolerancji.Czy jeśli pogardzasz polskim chłopem z Podkarpacia, bo jest anty LGBT to będziesz w stanie pomagać chłopakowi afgańskiemu, który wierzy, że tylko kara ukamienowania kończy hańbę? To ważne pytanie, wiec się zastanów.

3. Jeśli nie jesteś antysemitą, to zastanów sie na tym, czy wytrzymasz ciśnienie wobec grup ludzi, którzy uważają, że dobry Żyd to martwy Żyd, a poza tym to kochają swoje dzieci, chcą dla nich dobrze i w ogóle Europa jest bogata i częstują cię ciastkiem po stwierdzeniu, że Hitler dobry był.

4. Jeśli jesteś kobietą, to oceń swoje możliwości wytrzymywania lekceważenia, które przebija każdego podpitego wujka, który chce cię usadzić. Przygotuj sie na to, że będziesz non stop oceniana przez pryzmat posiadania dzieci i męża. Albo to przeskoczysz albo nie nadajesz sie do tej pracy. Jeżeli jesteś lesbijką, nigdy nie możesz się do tego przyznać, to cię naprawdę eliminuje.

5. Musisz nauczyć się eliminować pasywną agresję z tonu swojego głosu i nigdy nikogo nie poniżać. To jest bardzo łatwo wyczuwalne. Tak, ten chłop z Podkarpacia tez wie, że nim pogardzasz i sadzisz się na mądralę. Reszta świata też będzie to wiedzieć a cichych żmij nie lubi nikt. W krajach 3 świata, ci których sie nie lubi, albo których sie nie boi, nie przeżywają.

6. Mów dobrze o swoim kraju, nie po to ci ludzie tutaj szli, by wysłuchiwać twoich płaczów.

7. Ceń dorobek europejskiego oświecenia i reformacji, to dobrze jest być dumnym z tego, że wolno jest ci być ateistą. Ale raczej sie tym nie chwal.

8. Daj ludziom czas na przyjęcie nowego. Nie sądź jednak, ze twoje zaangażowanie oznacza, że uchodźca przejmie twoje przekonania polityczne. To są dorośli ludzie i często więcej przezyli niż ty i mają swoje przekonania polityczne.

9. Nie oczekuj wdzięczności. Bądź uprzejmy i odrębny, nie podlizuj sie i nie udawaj, że rozumiesz co oznacza byc uchodźcą. Nie, to nie jest to samo, co ucieczka z Polski na Zachód w latach 80.

10. Poczucie humoru to wspólna rzecz wszystkich ludzi na świecie, pozwala oswoić, to co nieznane, niweluje napięcie. I może ci uratowac dupę.

– No ale tak na serio to nikt tego nie zrobi, bo wcale nie o uchodźców chodzi, tylko o wasze wysokie poczucie własnej wartości – stwierdza na koniec aktywistka.

Wpis Uli Ptak skomentował na Twitterze poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak.



– Patrząc szerzej można powiedzieć, że to przedsmak funkcjonowania w społeczeństwie multikulturowym, w którym Dekalog, szariat czy ateizm stają się propozycjami rywalizującymi o pozycje społeczną – napisał polityk.