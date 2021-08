Taki arsenał Biden zostawił talibom. Mają czym jeździć, latać, strzelać i bronić się [FOTO]

„The Times” opublikował informacje dot. tego, ile sprzętu Amerykanie mieli zostawić w Afganistanie. Teraz całą ta broń, samochody, helikoptery etc. – są w rękach talibów.

Islamscy bojownicy przejęli wart miliardy dolarów amerykański sprzęt militarny. „The Times” informuje o jakich ilościach mowa.

W rękach talibów mają być teraz m.in. 33 helikoptery Mi-17, 33 blackhawki UH-60, 43 helikoptery MD530. Islamiści dostali też za darmo (przynajmniej oficjalnie): setki tysięcy sztuk broni, dziesiątki tysięcy pojazdów opancerzonych, dziesiątki samolotów.

W liczbach przedstawia się to tak:

A mind-blowing graphic in today's Times on what $85bn worth of lost equipment means in practice for the Taliban: pic.twitter.com/GDcuNQbb6P — Will Brown (@_Will_Brown) August 29, 2021

Wiadomo, że sprzęt jest już w rękach talibów. Dziennikarz „Bilda”, Julian Roepcke, opublikował zdjęcia elementów wyposażenia wojskowego, które trafiło w ręce talibów. Znalazły się tam m.in. drony ScanEagle, bojowe wozy opancerzone MaxxPro MRAP oraz humvee, czyli wielozadaniowe pojazdy terenowe:

The #Taliban not only seized appr. a hundred US humvees and (MaxxPro) MRAPs at Kunduz airport, but also several US ScanEagle drones.

Billions of US tax payer $ going to Islamist extremists, thanks to the administration's hasty withdrawal without a peace deal or follow up mission. pic.twitter.com/Fb5MTpdLKK — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12, 2021

The #Taliban not only seized appr. a hundred US humvees and (MaxxPro) MRAPs at Kunduz airport, but also several US ScanEagle drones.

Billions of US tax payer $ going to Islamist extremists, thanks to the administration's hasty withdrawal without a peace deal or follow up mission. pic.twitter.com/Fb5MTpdLKK — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 12, 2021

Counting the boxes, Taliban collected another five #ScanEagle drones in Herat, each costing around 4.000.000$.

Let’s see how much Iran or China pay the Taliban for them to investigate our western technology …#EpicFail #Afghanistan pic.twitter.com/YlG8rwlXNe — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) August 14, 2021

Źródło: The Times, NCzas, Twitter