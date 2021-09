Ile kosztował udział polskich żołnierzy w misji afgańskiej? Kwota robi wrażenie

Udział polskich żołnierzy w misji afgańskiej kosztował prawie 6,5 mld złotych w ciągu 19 lat wojskowej obecności w tym kraju.

Z danych udostępnionych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wynika, że w latach 2002-2006 wydatki resortu obrony narodowej wyniosły 108 mln zł, zaś w latach 2007-2014 nakłady na funkcjonowanie misji ISAF wyniosły 6 mld zł.

Wydatki na funkcjonowanie PKW od 2015 roku do 30 czerwca 2021 roku to 387

mln zł. Nie jest to kwota ostateczna. Z uwagi na system rozliczeń następna aktualizacja możliwa będzie pod koniec października br.

Dowództwo Operacyjne ze względów bezpieczeństwa nie ujawniło informacji o liczbie współpracowników Sił Zbrojnych ewakuowanych do Polski w czerwcu i wcześniej.

Zapewniło nas też, że z Afganistanu został ściągnięty do kraju cały sprzęt wykorzystywany przez żołnierzy.

