Pozew za paraliż po szczepieniu. Pierwsza taka sprawa w Polsce

Pani Agata, która kilka dni po otrzymaniu drugiej dawki preparatu została sparaliżowana od pasa w dół, za pośrednictwem jednej z krakowskich kancelarii adwokackich pozwie Skarb Państwa. To pierwsza taka sprawa w Polsce.

– W szpitalu spędziła ponad dwa tygodnie, lekarze stwierdzili u niej zapalenie rdzenia kręgowego, spowodowane najprawdopodobniej wczesnym odczynem poszczepiennym – tak w rozmowie z Radiem Zet o przypadku pani Agaty opowiada reprezentująca ją adwokat Beata Broniewicz-Pasieka.

O sprawie zostało już poinformowane Ministerstwo Zdrowia – miało jednak odmówić pokrycia kosztów rehabilitacji. Minister zdrowia miał przekazać, że jego resort nie odpowiada za odszkodowania i ewentualny pozew należy złożyć właśnie przeciw Skarbowi Państwa.

Miesięczny koszt rehabilitacji pani Agaty, to – jak informuje Radio Zet – 2,5 tys. złotych. Kobieta ma się czuć już dużo lepiej, ale wciąż ma problemy z chodzeniem.

Przedstawicielka pani Agaty poinformowała także, że zapowiadany przez rząd Fundusz Kompensacyjny, pomagający osobom z powikłaniami po szczepieniu przeciwko COVID-19 – wciąż nie działa.

Szef resortu zdrowia, Adam Niedzielski, poinformował, że Rada Ministrów przyjęła i skierowała do parlamentu ustawę o Funduszu Kompensacyjnym. Fundusz ma zacząć działać za kilka tygodni.

– Jeżeli ktoś przyjął szczepionkę w styczniu i wystąpiły u niego niepożądane odczyny poszczepienne, to również będzie mógł złożyć wniosek o odszkodowanie – powiedział minister.

Co ciekawe, według adwokata, poszkodowana miała z początku być przeciwna składaniu pozwu, by nie zniechęcać innych do szczepień…

