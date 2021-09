W Hiszpanii „policje tajne i wielopłciowe”, będą tropiły „przestępstwa z nienawiści” wobec „osób LGBT”. Wszystko przez geja-kłamczuszka

Służby prasowe rządu wyjaśniły w oświadczeniu, że pierwsze struktury nowych jednostek mogą powstać już w 2022 r., głównie w ramach policji krajowej oraz żandarmerii. “Nowe grupy do walki z przestępstwami z nienawiści”, jak określił je rząd, mają być tworzone pod nadzorem MSW i walczyć m.in. z przemocą na tle orientacji seksualnej, płci, rasy i narodowości.

To już pełnowymiarowy Orwell i hiszpańska wersja polit-poprawności. Decyzja o powstaniu nowej formacji zapadła podczas posiedzenia tzw. Komisji ds. Przestępstw Popełnianych z Nienawiści, wchodzącej w skład MSW.

Uczestnicząca w tym spotkaniu Boti Rodrigo, dyrektor generalna ds. różnorodności seksualnej i praw osób LGBT w ministerstwie ds. równości, wskazała, że konieczne jest szybkie objęcie ochroną mniejszości seksualnych.

Tymczasem pretekstem do zwołania owej Komisji było zgłoszenie się na posterunek w Madrycie 20-letniego homoseksualisty, który twierdził, że został zaatakowany przez osiem osób. Media wydarzenie nagłośniły, ale okazało się, że gej łgał.

Wkrótce po wszczęciu śledztwa policja stwierdziła, że w miejscu, które wskazywał 20-latek jako miejsce zdarzenia, kamery monitoringu nie zarejestrowały ani rzekomego aktu agresji, ani żadnej grupy zamaskowanych mężczyzn.

Mężczyzna przyznał się do złożenia fałszywego doniesienia, ale „młyny socjalistycznej sprawiedliwości” ruszyły. Gej wyjaśnił, że wulgarny napis, który rzekomo miała mu wykonać na pośladkach nożem grupa homofobów, to w rzeczywistości “dzieło” kochanka. Wyznał, że okaleczenie nastąpiło za jego zgodą, a atak z powodu rzekomej homofobii nigdy się nie wydarzył.

🇪🇸 LGBT+ groups have called a protest in Madrid next Saturday against "a wave of attacks on LGBT people" https://t.co/4AGJBRurHR

— Openly 🏳️‍🌈 (@Openly) September 8, 2021