Nie żyje świadek w procesie korupcyjnym Netanjahu. „A to pech”

Świadek oskarżenia w procesie byłego premiera Izraela Benjamina Netanjahu Haim Geron oraz jego żona Esti zginęli w poniedziałek w katastrofie greckiego samolotu. Times of Israel podaje, że lekki samolot, który pilotował były wiceszef Ministerstwa Komunikacji spadł najprawdopodobniej w wyniku usterki technicznej.

Według izraelskiego MSZ, Geron i jego żona wystartowali w poniedziałek po południu z Hajfy jednosilnikowym samolotem. Lecieli w pobliżu wyspy Samos koło Turcji. Maszyna miała ulec awarii wieczorem. Ich ciała kilka godzin po katastrofie odnalazła grecka straż przybrzeżna, z pomocą nurków.

We wtorek podano, że przyczyn katastrofy dochodzi grecka Komisja Badania Wypadków Lotniczych i Lotnictwa. „Krótko przed lądowaniem utracono łączność z wieżą kontrolną na Samos i Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował centrum poszukiwań i ratownictwa o utracie łączności” – podano w oświadczeniu.

Według greckich mediów samolot Cessna 172, którym leciała para, najprawdopodobniej miał problemy techniczne i zniknął z radarów. Jak podkreślają, przyczyna katastrofy wciąż jednak pozostaje niejasna.

Haim Geron był świadkiem w procesie korupcyjnym byłego premiera Benjamina Netanjahu. Polityk jest sądzony w trzech sprawach korupcyjnych. W najpoważniejszej z nich Netanjahu jest oskarżony o nadużycie władzy podczas sprawowania zarówno funkcji premiera, jak i ministra komunikacji w latach 2014-2017.

Były premier jest oskarżony o wykorzystywanie swojego stanowiska w celu nielegalnego czerpania korzyści z interesów biznesowych Shaula Elovitcha, udziałowca kontrolującego firmę telekomunikacyjną Bezeq. Miał on zapewnić Netanjahu i jego rodzinie pozytywne relacje w należącym do niego portalu informacyjnym Walla, w tym miał on pozwolić współpracownikom ówczesnego premiera i członkom jego rodziny na regularne dyktowanie treści redakcyjnych i polityki medium.

W maju 2020 roku Geron ujawnił, że zeznania, które złożył w procesie Netanjahu, dotyczyły rozwoju infrastruktury światłowodowej w kraju, przemysłu komunikacyjnego i usług telefonicznych. Pytany na antenie radia 103FM, czy kiedykolwiek był świadkiem jakiejkolwiek przestępczej działalności w ministerstwie, odparł, że „tylko sąd może określić, czy coś jest przestępstwem, czy nie”.

Jak mówił, był przesłuchiwany w sprawie transakcji Bezeq-Yes, która jest kluczowym elementem procesu. Doszła ona do skutku w 2015 roku. Według prokuratury państwowej chodzi o setki milionów dolarów dla Elovitcha. Netanjahu jako minister komunikacji, miał ją zatwierdzić. To zaś miało być częścią nielegalnego układu.

Proces Netanjahu został wznowiony w poniedziałek. Wówczas kontynuowano przesłuchanie kluczowego świadka, byłego dyrektora generalnego portalu internetowego Walla, Ilana Yeshuy.

„Nie żyje świadek oskarżenia byłego premiera Bejnamina Netanjahu. Zginął w katastrofie lotniczej. A to pech” – skwitował na Twitterze redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u dr Tomasz Sommer.

Nie żyje świadek oskarżenia byłego premiera Bejnamina Netanjahu. Zginął w katastrofie lotniczej. A to pech. — Tomasz Sommer (@1972tomek) September 14, 2021

Źródła: timesofisrael.com/Twitter