NORYMBERGA 2.0. Braun ujawnia szczegóły przedsięwzięcia [VIDEO]

Ponad ćwierć miliona złotych – tyle w ciągu kilku dni znalazło się na internetowej zrzutce na działalność posła Konfederacji Grzegorza Brauna, a kwota cały czas rośnie. Polityk ogłosił, że środki zostaną wykorzystane na projekt „Norymberga 2.0”.

– Norymberga 2.0 to projekt podniesienia na wyższy poziom tego, co do tej pory jest przede wszystkim domeną publicystyki, retoryki, także parlamentarnej. Czas najwyższy nadać format prawny dowodom. Zebrane dowody muszą mieć standard zadowalający i rokujący dobry użytek procesowy – mówił podczas konferencji prasowej Grzegorz Braun.

– Obfitość wiadomości, tragicznych, jeżących włos na głowie, w przestrzeni publicznej, w mediach internetowych, niestety częściej w tych niezależnych niż w tych mainstreamowych, wiadomości, które składają się na pejzaż katastrofy socjologicznej, cywilizacyjnej, także gospodarczej. A wszystko to na skutek zmasowanych działań zainicjowanych przez władze najwyższe Rzeczypospolitej Polskiej pod pretekstem walki z mniemaną pandemią – wskazał.

– Mamy działania na szkodę interesu prywatnego, ludzie giną, ludzie umierają. Umierają w samotności, w izolacji od najbliższych, odcięci od spowiedników. Ludzie ponoszą straty na zdrowiu i na majętności. Dzieje się to wszystko z polecenia najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej – wyliczał Braun.

– Poza działaniem na szkodę interesu prywatnego, mamy również działania na szkodę interesu publicznego, działania wymierzone w samo państwo. Działania polegające na nadużywaniu uprawnień, niedopełnianiu obowiązków, co skutkuje przedłużającą się blokadą, paraliżem systemu opieki zdrowotnej, usług medycznych, ale także i innych dziedzin naszego życia. Łamane są prawa i umowy międzynarodowe. Warto wspomnieć konkordat – dodał polityk.

Braun podkreślił, że działania władz godzą w dobro jednostek – poprzez „naruszenie ich prawa do prywatności, przemieszczania się, do decydowania o własnym losie, prawa do przedsiębiorczości – swobodnej, niczym nie zakłóconej”.

Poseł Konfederacji zwrócił też uwagę na działania uderzające w rdzeń instytucji państwa. – Mamy do czynienia z działaniami np. przeciwko obronności państwa. Bo cóż to jest innego, kiedy odmownie załatwia się ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej pod tym pretekstem, że nie spełnili tego, czy innego – bezprawnego, jak wiemy – wymogu, który jeśli idzie o status prawny jest niczym innym jak tylko dyktatem, fanaberią władzy. Cóż to jest innego, kiedy doprowadza się do, jak to się mówi, rzucenia papierami doświadczonych żołnierzy różnych stopni, ale zawsze z bezcennym dla Rzeczypospolitej, dla Wojska Polskiego doświadczeniem, wykształceniem, przeszkoleniem. Doprowadza się żołnierzy Wojska Polskiego do tego, że odchodzą ze służby – zaznaczył.

Jak podkreślił, to samo dzieje się w innych działach służb administracji państwowej.

– Otóż to są działania, mówiąc najkrócej, bezprawne, nielegalne. Mają charakter kryminalny. To, co jest zbrodnią na największą skalę, to oczywiście ludobójstwo (…) W minionym roku odeszło na tamten świat najwięcej Polaków od czasów II wojny światowej, a spośród ponad pół miliona notowanych zgonów, wedle różnych szacunków, nie mniej niż 150 tys. to tzw. zgony nadmiarowe – przypomniał.

– Wraz z zespołem prawników (…), który jest w tej chwili nieformalnie ukonstytuowany i liczy blisko już tuzin osób mających kompetencje i zamiary działania w tej dziedzinie. Wraz z tym zespołem przystępujemy do systematycznego zbierania dowodów. Wiemy, że prokuratura dopuściła się w tej sprawie szeregu zaniechań. Nasze zawiadomienia do prokuratury nie zostały podjęte, nie były wszczynane dochodzenia. Wiemy jednocześnie, że sądy Rzeczypospolitej Polskiej wydały już setki wyroków oddalających, unieważniających nałożone przez policję czy sanepidy kary, mandaty, grzywny. A zatem sądy Rzeczypospolitej Polskiej skonstatowały bezprawność takich działań służb państwowych – relacjonował Grzegorz Braun.

Polityk zwrócił się z podziękowaniami do wszystkich, którzy wsparli zbiórkę. – Dziękuję wszystkim darczyńcom, dziękuję i proszę o jeszcze, dlatego że projekt Norymberga 2.0 dopiero startuje. Oczywiście mamy już wielki dorobek ruchów społecznych, działających pro bono właśnie adwokatów, także ludzi dobrej woli innych służb i innych kwalifikacji. Ale czas najwyższy to wszystko usystematyzować – skwitował.