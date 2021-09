Duży europejski kraj stanie się „Republiką Islamską” w ciągu 50 lat?

Na zaproszenie premiera Victora Orbana z Francji przybyli do Budapesztu m.in. postrzegany jako kandydat na prezydenta, znany publicysta Eric Zemmour i była deputowana, a ostatnio szefowa Instytutu Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych (Institute Social Studies Économiques et Politiques) Marion Maréchal Le Pen.

Francuskie media kwitowały seminarium jako „nastawione na nacjonalizm i przeciw imigracji”. Wybiły zwłaszcza tezę siostrzenicy Marine Le Pen, że „Francja stanie się krajem islamskim”. Ta dość realistycznie oceniła, że „nie jest wykluczone, że za 50, 60 lat Francja może stać się Republiką Islamską”. Maron Maréchal wskazała na zachodzące w jej kraju „zmiany tożsamościowe, kulturowe i cywilizacyjne”, które temu sprzyjają.

Dyrektor ISSEP dodała, że „większość imigrantów osiedlających się we Francji ma obecnie pochodzenie afrykańskie i północnoafrykańskie i są to głównie muzułmanie”. Nawiązała też do teorii „podmiany społeczeństwa”, o czym wprost mówił niedawno jeden z czołowych polityków francuskiej lewicy Jean-Luc Melenchon.

Jej zdaniem „całkowicie utopijne jest wyobrażanie sobie, że przybywające populacje akceptują zastane wartości i całkowicie się zintegrują. Przybywają ze swoim stylem życia, kulturą i religią” – mówiła Le Pen. Jedynym wyjściem jest właściwa polityka prorodzinna i pronatalistyczna, która może ograniczyć potrzebę sprowadzania migrantów np. na rynek pracy.

IV Budapeszteński Szczyt Demograficzny trwający od 23 września zgromadził polityków z całej Europy. W ostatniej chwili swój przyjazd odwołał premier Morawiecki, którego zastąpiła minister ds. rodziny Marlena Maląg. Byli tu m.in. premierzy sąsiedniej Serbii, Czech, czy Słowenii.

Premier Victor Orban w swoim wystąpieniu podkreślił, że migracją nie można zrekompensować procesów demograficznych i jeśli społeczeństwa nie łączą wspólne wartości, naród się rozpadnie. Orban dodał, że o ile jedne cywilizacje są w stanie się reprodukować, o tyle Zachód nie jest do tego zdolny, bo „po prostu nie chce przetrwać”.

W jego opinii część polityków nie widzi w tym problemu, a inni próbują rozwiązywać problem demograficzny migracją. Ci drudzy zdaniem Orbana nie biorą pod uwagę aspektu kulturowego, chociaż w Europe jest to najważniejszy wymiar migracji. „Tu, u nas, migracja jest kwestią tożsamości” – zaznaczył.

Premier Węgier wyraził przekonanie, że kraj dobrze funkcjonuje tylko wtedy, gdy żyjący tam ludzie wyznają z podobne wartości przynajmniej w najważniejszych sprawach. Jeśli tego nie ma, naród nieodwracalnie się rozpada – ocenił.

Według niego należy sprawić, by państwo było przyjazne rodzinie, by macierzyństwo znów „oznaczało korzyść gospodarczą”, ale dodał, że nie chodzi tu tylko o wydawanie pieniędzy na wsparcie dla rodzin. Kobiety powinny mieć wybór, lecz podjęcie pracy nie może być egzystencjalnym przymusem – powiedział Orban.

Węgry po okresie komunizmu stały nad demograficzną przepaścią. W 2015 roku wprowadzono tu rodzinną ulgę mieszkaniową – jednorazowe bezzwrotne wsparcie finansowe na zakup, budowę lub powiększenie domu czy mieszkania. Są do niego uprawnieni małżonkowie, partnerzy lub osoby samotnie wychowujące jedno lub więcej dzieci. Wysokość wsparcia zależy od liczby wychowywanych dzieci i wynosi od 600 tys. do 10 mln forintów (7,7-128 tys. zł).

Innym świadczeniem jest rodzinna ulga podatkowa, która obniża podstawę opodatkowania zależnie od liczby dzieci o 10-33 tys. forintów (127-420 zł) miesięcznie na dziecko. Oprócz tego państwo pomaga m.in. rodzinom spłacającym kredyty hipoteczne, przejmując część spłaty, począwszy od narodzin drugiego dziecka. Od stycznia 2020 roku dożywotnio zwolniono też z podatku PIT matki z czwórką dzieci.

W tym tygodniu Orban zapowiedział zaś, że rząd Węgier zwróci rodzicom wychowującym dzieci zapłacony przez nich w tym roku podatek dochodowy do poziomu średniej pensji. Liczba ludności Węgier ciągle jeszcze jednak spada. Pod koniec 2020 roku kraj liczył 9,73 mln mieszkańców.

@AndrejBabis , @JJansaSDS , @KarenPence @Mike_Pence , @avucic , @MiloradDodikRS ,Slomó Köves (the leading rabbi of the United Hungarian Jewish Community @Mazsihisz ) Zsolt Marton,(bishop of the Hungarian Catholic Church) in the 4th #BudapestDemographicSummit

🇨🇿🇸🇮🇺🇸🇷🇸🇧🇦✡️✝️🇭🇺 pic.twitter.com/RI9zPvdZp3

