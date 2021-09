Grzegorz Braun o walce z reżimem sanitarnym i pomyśle na Polskę [WYWIAD]

Z Grzegorzem Braunem, posłem Konfederacji, o nachodźcach przy wschodniej granicy, relacjach z Białorusią, postępującym szaleństwie covidowym, odpowiedzialności karnej przedstawicieli polskiego rządu, rozmawia Tomasz Sommer.

Premier Izraela osobiście stwierdził, że kto wziął dwie szpryce, ma fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

Formalnie stwierdzono, że zaszczepieni dwakroć będą mieli status niezaszczepionych.

I jest dalszy ciąg historii. W „The Jerusalem Post” mamy taką informację, że tysiące mieszkańców Izraela ruszyło, żeby się szczepić, bo skończyły im się paszporty. Nie mogą sobie zjeść porannego humusu.

Szybko się to wszystko dzieje. Pamiętacie państwo, kiedyśmy wespół w zespół z panem redaktorem Sommerem, jeszcze w poprzednim roku przepowiadali, że to o szczepienia właśnie będzie chodziło. Szczepienia są kolejnym etapem upaństwawiania ludzkiego stada przez rządy i korporacje. Wtedy to zdawało się ciągle jeszcze wszystkim, także różnym naszym kolegom, mało wiarygodne. Na wstępnym etapie mniemanej pandemii, jeszcze na wiosnę 2020 roku, premier Morawiecki pierwszy raz w takim covidowym, sejmowym expose użył słowa szczepionka. Szybko okazało się, że to jest ten towar, który wszystkim trzeba sprzedać. Nie minęły jeszcze dwa lata, a już czwarta fala, trzecia szczepionka.

Są jednak też takie kraje jak Dania, nie mówię już o Szwecji, która 9 września znosi wszystkie ograniczenia i traktuje tę chorobę, jak każdą inną.

Chorobę, jak chorobę. Kto się źle czuje, niechaj spieszy do lekarza i niech nikt nie staje lekarzom, pielęgniarzom na drodze do pełnienia ich misji.

Nawet Izba Lekarska.

A propos Izby Lekarskiej. Pani doktor Martynowska została przywrócona do zawodu (lekarka pracująca w Lądku-Zdroju dopiero po roku odzyskała prawo do wykonywania zawodu; została zawieszona z powodu nieprawomyślnych poglądów na temat covidowego szaleństwa – dop. red.). Jako posłowie Koła Poselskiego Konfederacji, na osobnej konferencji prasowej, pokazywaliśmy przykładowe wyroki uchylające grzywny, mandaty we wszystkich sprawach covidowych. Nazbierało się takich wyroków, z miażdżącymi dla władzy uzasadnieniami, już kilkaset. Pokazaliśmy kilkanaście przykładów. Najważniejszy jest wyrok z Sądu Najwyższego, w uzasadnieniu którego stoi czarno na białym, że żadne okoliczności pandemiczne czy niepandemiczne nie usprawiedliwiają tworzenia prawa na skróty. Przecież wszystkie te działania czy to dotyczące zamaskowania, czy testowania, czy wyszczepiania są po prostu nielegalne i zupełnie bezprawne.

W tym kontekście każdy, kto wzywa do kontynuowania takich praktyk, każdy kto grozi narodowi lockdownem, segregacją, jak to czynią ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego, moim zdaniem popełnia czyn zdefiniowany w artykule 18 Kodeksu Karnego. To jest podżeganie do przestępstwa. Zachęcanie do dyskryminacji, a segregacja to przecież dyskryminacja czy też grożenie, które może w odbiorcach rodzić uzasadnioną obawę, że ta groźba mogłaby być spełniona. A my wiemy, że może być spełniona. Grożenie pozbawieniem praw konstytucyjnych to też jest przestępstwo samo w sobie, groźba karalna. Rząd podżega do przestępstwa i stosuje groźby karalne, kiedy mówi o wytyczaniu stref w różnych kolorach, projektowanych przez ministra Niedzielskiego. To nic innego, jak groźby karalne i podżeganie do przestępstw. A to, że wspomagają to różni, jak mówi kolega Tumanowicz z Ruchu Narodowego, patostreamerzy na etatach szalonych naukowców z rady medycznej przy premierze, nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z bezprawiem.

A propos patostreamerów. Wnioskowaliście o wyrzucenia z Rady Medycznej profesora Horbana, ale jest to rada de facto poza prawna, więc nie wiadomo, jak kogoś wyrzucić, skoro nie ma ścieżki powołań.

To jest ta rada, której posiedzenia nie są w ogóle protokołowane.

Jakiś troll mnie zaatakował, bo napomknąłem, że Horban jeszcze niedawno mówił, że ludzie zaszczepieni są w 100 procentach dla społeczeństwa bezpieczni, bo nie zakażają.

Teraz okazuje się, że w Izraelu są dwa etapy dalej i że na nic te szczepionki.

Znalazłem natychmiast z RMF FM wypowiedź z 28 grudnia. W okresie między świątecznym profesor Horban stwierdził, że zaszczepieni przeciwko Covid’19 nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni. Według niego szczepionka na koronawirusa działa również na nowy szczep. Wtedy jeszcze działała na nowy szczep, bo teraz już nie działa.

Przestańmy się zadręczać doszukiwaniem logiki w wypowiedziach tych szalonych naukowców i tych polityków, choćby to byli politycy z pierwszych stron gazet i z pierwszej ligi państwowej na najwyższych szczeblach władzy. Przestańmy doszukiwać się w tym logiki. Oni sami specjalnie nie dbają o to, żeby nadawać chociaż pozory logiki swoim, długoterminowym narracjom. Jest chyba już zupełnie dla wszystkich oczywiste, że chodzi o tresurę. Zniewolenie i przyzwolenie na proces zniewalania ze strony państwa. Władza nie ma sił i środków, żeby zaprowadzić stan wojenny całą gębą, na cztery fajerki. Nie ma dosyć czołgów i koksowników dla jakiegoś swojego ZOMO. W związku z tym wprowadza stan wojenny na raty, w outsourcingu. Przenosi obowiązki egzekwowania swoich nielogicznych i nieludzkich rozporządzeń na odbiorców.

Niestety władza odnosi spore sukcesy w antagonizowaniu narodu, społeczeństwa, bo niecałe społeczeństwo ma jeszcze jakieś poczucie odrębności narodowej. W każdym razie publika jest straszona, podszczuwana, zachęcana do tego, żeby wzajemnie się odpytywać z zamaskowania czy wyszczepiania.

Co będzie, jeżeli zejdziemy z tego pryncypialnego stanowiska, że nikt nie powinien być upoważniony do tego, żeby odpytywać z tego, co należy do sfery prywatności, co objęte powinno być tajemnicą lekarską. Jeżeli poddamy się i odpuścimy ten zdrowy rozsądek i tradycyjne pojmowanie kategorii prawno – ustrojowych, to właśnie lądujemy z Horbanem, Simonem, Niedzielskim i Szumowskim w odmętach absurdu. Byłoby to wszystko bardzo śmieszne, a pan Horban świetnie by się nadawał do jakiegoś sitcomu telewizyjnego. Zobaczcie jakie to ciekawe. Za starego reżimu artyści mrugający okiem do publiki tworzyli przynajmniej jakiegoś tam „Misia”, „Alternatywy 4”, czy programy kabaretowe. Jakaś satyra była. Czy dzisiaj są jakieś programy kabaretowe, w których ktoś by się wcielał w postać Horbana czy Niedzielskiego? Nie. Widać zatem, że reżim pod tym względem jest ostrzejszy. Widać, na krótszej smyczy są dzisiaj artyści sceny, ekranu czy estrady, niż bywali jeszcze za starego reżimu.

Co sądzisz o kwestii stanu wyjątkowego, który z powodu garstki uchodźców i jednego kota zaserwował nam pan Morawiecki?

To właśnie jest rząd, który potrafi być silny wobec słabszego. Chojrakuje. Obawiam się, że wprowadzanie stanu wyjątkowego może być pomyślane jako projekt realizowany na raty, pod pretekstem kryzysu migracyjnego, ale z celem ukierunkowanym raczej do wewnątrz, niż na zewnątrz.

Ja, wraz z naszą całą formacją polityczną oczywiście nie zaliczam się do tych, którzy by widzieli coś złego w konsekwentnym staniu na straży polskich granic przez służby, Straż Graniczną, Wojsko Polskie. My temu przyklaskujemy. Granica ma być nie od parady, ma zakreślać to terytorium, na którym władztwo należy do polskiej władzy i jest egzekwowane przez polskie służby i polskie wojsko. To jest dobre i właściwe. Przy okazji warto oczywiście przypomnieć, że ten sam rząd Mateusza Morawieckiego przez ostatnie lata, ze szczególnym uwzględnieniem poprzedniego sezonu, zrobił wiele, może nawet wszystko i jeszcze więcej, żeby także i na tym kierunku dopełnić dzieła pełnej izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Myśmy przecież w ubiegłym roku wypowiedzieli wojnę Białorusi, kiedy pan premier Morawiecki się osobiście zaangażował w otwieranie przedstawicielstwa quasi dyplomatycznego, a właściwie oddał w użytkowanie niby rządowi Białorusi na uchodźstwie willę na Saskiej Kępie. To przecież są akty jawnie nieprzyjazne, niesympatyczne, wręcz wrogie. To jest zero jedynkowe. Jak się robi takie rzeczy, trzeba rozumieć, że jest retorsja. Mówię to nie po to, żeby przechodzić tę granicę i z drugiej strony zwracać się przeciwko władzy warszawskiej, reprezentując tutaj interes i występując jako rzecznik ościennego państwa. Nie. Ale zwracam uwagę na to, że Mateusz Morawiecki wiele zrobił, żeby dostarczyć doskonałych pretekstów do tego, aby teraz operacja teleportacji uchodźców, nachodźców przez terytorium białoruskie do dalszej Europy została uruchomiona.

Co więcej oni robią to dalej! W wystąpieniu prezydenta Dudy w telewizji Biełsat, która jest też wiadomo jaką telewizją, padło, że jeżeli chodzi o Białorusinów, to ich z chęcią przyjmiemy, bo jesteśmy przyjaciółmi Białorusi. Więc, jeżeli podlegają opresji, itd., itd. Coś zupełnie zdumiewającego. Jak siedzą ci uchodźcy, nachodźcy na granicy, to on jeszcze podkręca atmosferę, żeby jeszcze więcej napłynęło, tylko nie takich.

Nie wyłożę tego po raz kolejny tutaj dostatecznie szeroko i dogłębnie, żeby nie rozsadzić metrażu tego wywiadu. Ale odsyłam państwa nieskromnie do lektury tekściku publicystycznego, który ma ten walor, że powstał już przed laty. Wykładał moje stanowisko w kwestii polityki relacji polsko – białoruskich. Tekścik pod tytułem „Białoruski klucz do polskiej geopolityki”. Ten tekst oczywiście się tragicznie zdezaktualizował dlatego, że pewne marzenia w nim zawarte, w nim sformułowane zostały w sposób brutalny przecięte właśnie chociażby tymi aktami wykonanymi przez rząd Mateusza Morawieckiego w ubiegłym roku. Myślę, że zawsze warto pamiętać, że z wszystkich narodów, z którymi sąsiadujemy, to akurat naród białoruski jest tym, z którym budowanie atmosfery wrogości i konfliktu jest najzupełniej sztuczne, bo oderwane od jakichkolwiek podstaw merytorycznych, historycznych. Warszawa zrobiła wszystko, żeby na naszej wschodniej granicy stało nie tylko białoruskie, ale rosyjskie wojsko. To Warszawa jest wspólnikiem tego dzieła izolacji i osamotnienia Polski na arenie międzynarodowej. Ja to mówię, nie idealizując bynajmniej obrazu reżimów jakichkolwiek naszych sąsiadów. Taki jest fakt, że historycznie, kulturowo, cywilizacyjnie, na tym akurat kierunku powinniśmy sobie być najbliżsi, Polacy i Białorusini. I my, i oni biedne sieroty po Rzeczpospolitej, po Wielkim Księstwie Litewskim. Między nami nie było historycznej kosy, nie było żadnych dołów ponarskich, ani palmirskich, nie było Katynia, nie było nawet Śląska Cieszyńskiego, czyli inwazji na Czechosłowację.

Wołynia…

Nie było Wołynia. Nic takiego nie było. I teraz proszę, zobaczcie. Na tym kierunku Polacy mają mieć wrażenie największego zagrożenia. To zagrożenie jest dlatego, że taka sytuacja, taki kryzys graniczny z uchodźcami, nachodźcami im dłużej trwa, tym łatwiej o prowokację. O sytuację, kiedy komuś puszczą nerwy. A jak komuś puszczą nerwy, to może ktoś puści serię. I będziemy z tego mieli jakiś incydent gliwicki albo w jedną, albo w drugą stronę. I oczywiście jest to sytuacja, w której mogą się włączyć strony trzecie, czwarte i piąte. Jacyś starsi i mądrzejsi mogą nam odpalić pełnowymiarowy konflikt właśnie w strefie, która za chwilę będzie strefą wojenną, bo mamy stan wyjątkowy ogłoszony na tym pograniczu. Bardzo mnie to martwi, bardzo nad tym ubolewam. Cóż, jesteśmy zakładnikami zdrajców lub/i durniów, którzy jeszcze przed rokiem otwierali siedzibę rządu białoruskiego na uchodźstwie…

rozmawiał Tomasz Sommer