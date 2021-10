Dziś kończymy zbiórkę na film o Jedwabnem [ZWIASTUN VIDEO]

Nadchodzi film „Jedwabne. Historia prawdziwa”! W sieci dostępny jest już pierwszy zwiastun filmu odkłamującego historię mordu w Jedwabnem. Trwa także ostatni dzień zbiórki na realizację. Wspomóż niezależnych twórców!

– Dziś kończymy zbiórkę na film o Jedwabnem (przedłużoną o 3 dni). Jutro zaczynamy montaż. Film powinien być na grudzień. Wtedy też wyjdzie książka „Zbrodnia w Jedwabnem 10. 07. 1941. Rekonstrukcja” będąca skrótem monografii „Jedwabne. Historia prawdziwa” – informuje na Twitterze Tomasz Sommer.

Po dwutomowej książce, która na ponad 2000 stronach odkłamuje historię mordu w Jedwabnem, pracujemy intensywnie nad filmem dokumentalnym. Aktualnie weszliśmy w najdłuższy i najbardziej kosztowny etap czyli postprodukcję.

Realizację filmu wciąż można wesprzeć finansowo w tym miejscu.

Mamy nadzieję, że film pozwoli dotrzeć do znacznie szerszego grona odbiorców niż ważąca ponad 3 kilogramy, po brzegi wypełniona treścią publikacja.

Na film fabularny nas nie stać. Dlatego przygotowujemy niezwykle ciekawy, dynamiczny dokument, który zobrazuje najważniejsze ustalenia wydanej przez nas, monumentalnej książki, a także unaoczni kłamstwa ludzi pokroju Jana Tomasza Grossa.

Zakończyliśmy już zdjęcia do filmu. Kręciliśmy je w Polsce (Jedwabne), ale także we Francji i Niemczech. Mało kto wie, że w tych krajach Niemcy dopuścili się zbrodni bardzo podobnych (np. wykorzystanie stodoły) do tej w Jedwabnem.

Obecnie pracujemy nad montażem i udźwiękowieniem filmu. Budżet mamy skromny, a ambicje duże.

Ponieważ zależy nam na niezależności serdecznie prosimy o Wasze wsparcie:

Dostępny jest już roboczy zwiastun filmu: