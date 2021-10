Korwin-Mikke UJAWNIA: To nie żadne brudne interesy, tylko czysta GŁUPOTA

W najnowszym wpisie Janusz Korwin-Mikke wyłożył po raz kolejny różnice między socjalizmem a kapitalizmem. Jeden z liderów Konfederacji ocenił też, że „dopóki będziemy żyli w d***kracji, to rządzić będzie głupota”.

Janusz Korwin-Mikke wyjaśnił, że socjalizm w państwie poznaje się po tym, że „zaczyna brakować papieru toaletowego”.

„Ludzie pamiętają to, czego nauczono ich w szkole. Wtedy w USA panował jeszcze kapitalizm, a w Chinach komunizm. Jednak świat się zmienia. Setki razy już przypominałem: dzisiaj to kapitalizm jest w Chinach (najlepszy: na Tajwanie i w Hong-Kongu) – a w USA zwyciężył socjalizm. Właśnie hurtownia CostCo ogłosiła, że zaczyna racjonowanie papieru toaletowego (i nie tylko). Bo Amerykanie panikują z powodu CoV-Delta. Jest to niesłychanie charakterystyczne. Gdy czegoś zaczyna brakować, w kapitalizmie ceny automatycznie rosną tak, żeby liczba chętnych do kupna była równa liczbie niezbędnego papieru… w socjalizmie zaczyna się sprzedawanie po 10 rolek na osobę” – napisał Korwin-Mikke.

I dalej wyjaśniał, że w socjalizmie natychmiast tworzą się kolejki. „Zapobiegliwe rodziny oraz cwani spekulanci rozbiegają się po sklepach, by zająć miejsce w tych kolejkach. W efekcie jedni mają po domach całe stosy papieru toaletowego – a mniej zapobiegliwi latają po mieście w jego poszukiwaniu lub podcierają się gazetą. Albo kupują od spekulantów po $2.50” – dodał.

„W kapitalizmie cena rośnie z powiedzmy dolara do $1.20. Ponieważ zysk producenta to jakieś 20 centów – oznacza to, że zysk rośnie dwukrotnie. Producenci natychmiast zatrudniają ludzi na drugą i trzecią zmianę i po dwóch dniach w sklepach jest znacznie więcej papieru i cena spada. Do $1.05, powiedzmy. To i tak daje zysk o 25 proc. większy. A potem powstaje nadprodukcja i zaczynają się przeceny…” – napisał.

Jak podkreślił Korwin-Mikke, kapitalizm to „nieustanne kryzysy”. „Co raz coś się zmienia. I dzięki temu jest szybki wzrost” – wskazał.

„W socjalizmie jest stabilizacja. Czyli: brak rozwoju. Co ważniejsze: kapitalizm jest ustrojem sprawiedliwym, ustrojem dla ludzi pracy. Socjalizm – to niesprawiedliwość; to ustrój dla cwaniaków. W socjalizmie wszystko się «załatwia». Albo żebrze. Np. w Unii Europejskiej. Województwa żebrzą w Ministerstwie Finansów. A ludzie piszą podania o zasiłki.

W kapitalizmie wszystko się po prostu kupuje. Uczciwie. Jawnie. Np. gdy WCzc. Grzegorz Braun (KONFEDERACJA, Rzeszów) uczciwie ostrzegł JE Adama Niedzielskiego, że jak zacznie robić jakieś lock-downy lub (nie daj Boże!) wprowadzać przymus szczepień – to ludzie mogą się zdenerwować i ozdobić Nim jakąś latarnię – to Sejm odebrał Mu socjalistyczną dietę. (Tak – senatorowie i posłowie żyją w stuprocentowym socjalizmie: każdy dostaje tyle samo – czy się stoi, czy się leży… Gdy kapitalista wyda błędną decyzję, gdy robotnik wybierze złą pracę – od razu na tym traci; jak poseł zagłosuje za kretyńską ustawą – dieta ani drgnie). A wdzięczny naród zrobił zrzutkę i uzbierał Mu już siedem razy tyle, na ile Go obrabowano… P. Braun obiecuje za te pieniądze przeprowadzić śledztwo – jak to się stało, że Władzuchna pozbawiła życia sto tysięcy ludzi. I wszyscy mają to w nosie. Mówi o «zbrodni» i «drugiej Norymberdze»…” – stwierdził.

W ocenie polityka „prawda jest znacznie gorsza”.

„To nie żadne brudne interesy, tylko czysta GŁUPOTA. Tak, oczywiście: nakradli się na respiratorach i maseczkach – ale nikogo nie chcieli zabijać. Tak im wyszło. Z głupoty. Niestety: dopóki będziemy żyli w d***kracji, to rządzić będzie GŁUPOTA. Bo głupich jest znacznie więcej niż mądrych” – skwitował.

Źródło: korwin-mikke.pl