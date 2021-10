Gubernator wyjechał. Jego zastępca zakazała tzw. paszportów szczepionkowych i obowiązkowych testów na COVID-19

Pod nieobecność swego zwierzchnika wicegubernator Idaho Janice McGeachin wydała rozporządzenie zakazujące tzw. paszportów szczepionkowych i obowiązkowych testów na COVID-19. Gubernator Brad Little zapowiedział, że odwróci działania swego zastępcy po powrocie do stanu.

Wicegubernator Idaho Janice McGeachin, która pełniła obowiązki gubernatora, gdy gubernator Brad Little był poza stanem, wydała w środę rozporządzenie wykonawcze zakazujące stosowania paszportów szczepionkowych i obowiązkowych testów na COVID-19 w szkołach.

– Dzisiaj jako p.o. gubernatora, naprawiłam rozporządzenie wykonawcze gubernatora Little’a w sprawie «paszportów szczepionkowych» – powiedziała McGeachin.

Jak podkreśliła robi to, aby upewnić się, że „szkoły K-12 i uniwersytety nie mogą wymagać szczepień lub wymagać obowiązkowych testów”. Określenie szkoły K-12 (K12 school – red.) odnosi się do kombinacji edukacji podstawowej i średniej, którą dzieci otrzymują od przedszkola do 12 klasy.

– Będę nadal walczyła o Waszą indywidualną Wolność! – podkreśliła McGeachin.

Gubernator Little wcześniej wydał podobne rozporządzenie, które zakazuje wymogu okazywania dowodu szczepienia w agencjach państwowych.

Posunięcie jego zastępcy dodaje zakaz wymogu okazywania dowodu szczepienia w szkołach publicznych i na uniwersytetach, a także zakazuje obowiązkowych testów na COVID-19 dla osób próbujących uzyskać dostęp do usług państwowych.

Little zapowiada, że wycofa dodatkowe przepisy po powrocie do stanu, donosi NBC News.

– Jestem w Teksasie wykonując swoje obowiązki jak należycie wybrany gubernator Idao i nie upoważniłem wicegubernator do działania w moim imieniu – przekazał Little.

Jednak konstytucja Idaho umieszcza wicegubernatora na czele, gdy gubernator jest poza stanem, przypomina portal thehill.com i wskazuje, że to nie pierwszy raz, kiedy McGeahin dokonuje gruntownych zmian pod nieobecność Little’a.

W maju, kiedy gubernator był na konferencji republikanów w Tennessee, McGeahin wydała zarządzenie zakazujące nakładania obowiązku noszenia masek w szkołach i budynkach rządowych.

Źródło: reference.com/thehill.com/nczas.com