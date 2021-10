Wyrok TK. Krzysztof Bosak: „To nie jest spór o obecność Polski w UE”

Każdy polski polityk powinien opowiadać się po stronie możliwie dużej autonomii państwa wewnątrz UE; to nie jest spór o obecność Polski w Unii – ocenił w piątek poseł Konfederacji Krzysztof Bosak odnosząc się do czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sam wyrok TK uznał za normalny.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z Konstytucją RP.

Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie, Bosak odniósł się do tego wydarzenia i wskazał na „sytuację bezprecedensową”, jaką była jego zdaniem środowa decyzja wiceprezes TSUE Rosarii de Lapuerty, która oddaliła wniosek Polski o uchylenie postanowienia (TSUE z 14 lipca b.r.), którym nakazano natychmiastowe zawieszenie stosowania przepisów krajowych dotyczących w szczególności właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Według Bosaka, TSUE „postanowił ręcznie rozporządzać swoimi decyzjami o tym, co ma się dziać w Polsce w kompetencji nieprzekazanej dotychczas UE”.

– Jakkolwiek jako Konfederacja jesteśmy krytyczni wobec tego, co robi rząd (PiS), to uważamy za nieakceptowalną sytuację, w której instytucje unijne zaczynają ręcznie dyktować szczegółowy sposób postępowania w bardzo konkretnych sprawach – oświadczył.

Za sytuację normalną poseł uznał taką, gdy „państwa członkowskie UE twierdzą, że prawo konstytucyjne ma wyższość nad prawem unijnym”, a według niego jest to „zasadnicza linia trybunałów konstytucyjnych w państwach członkowskich UE” i „nie ma w tym nic nowego”. Zwrócił też uwagę na wcześniejsze, podobne wyroki TK.

Za interesujące w ostatnim wyroku polskiego trybunału, Bosak uznał fakt, że „po raz pierwszy któryś z trybunałów konstytucyjnych pochylił się nad sprawą szczegółową, gdzie dochodzi do kolizji pomiędzy polskimi normami konstytucyjnymi i pomiędzy wychodzącymi poza traktaty instytucjami unijnymi”.

Ocenił, że wychodząc poza traktaty, instytucje Unii „dokonują ekspansji w zakresie swoich kompetencji i próbują metodą faktów dokonanych rozszerzyć swoje kompetencje na nieograniczoną liczbę dziedzin”. Zauważył, że przy takim „dokańczanie budowy gmachu UE musiało w toku sporu dojść do wyznaczenia pola wpływu na to, kto o czym decyduje”.

W tym kontekście Bosak wyraził pogląd, że „każdy polski polityk powinien jasno opowiadać się po stronie wewnętrznej autonomii, możliwie dużej autonomii naszego państwa wewnątrz Unii Europejskiej. – To nie jest spór o obecność Polski w UE – zaznaczył.

Podsumowując przypomniał, że Konfederacja krytykuje rząd PiS z innej perspektywy, niż opozycja lewicowo-liberalna, centrowa czy progresywna. – Opozycja centrowo-lewicowa krytykowała rząd za to, że jest nie dość prounijny, a my za to, że przekazuje kolejne kompetencje do UE – oświadczył Bosak.

Poseł przypomniał, że Konfederacja krytykowała rząd PiS m.in. za decyzje z lipca ubiegłego roku, czyli za zgodę „na mechanizm euro-zadłużenia, na mechanizm euro-podatków, czy na tzw. mechanizm praworządności, który w tej chwili prawdopodobnie w ramach retorsji będzie używany przeciwko Polsce”.

Źródło: PAP