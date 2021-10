UWAGA! Radykalna zmiana pogody. Nadchodzi deszcz i wiatr [PROGNOZA]

Czwartek będzie bardzo wietrzny i deszczowy w całej Polsce. Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska, synoptyk IMGW-PIB, na zachodzie kraju prędkość wiatru dojdzie do 100 km/h, nad morzem 110 km/h, a wysoko w górach – 130 km/h.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, w czwartek Polska znajdzie się w zasięgu głębokiej zatoki niskiego ciśnienia oraz strefy frontu z chłodniejszym powietrzem, który będzie przemieszczał się od zachodu na wschód.

„Niemal w całym kraju będą przelotne opady deszczu, choć na ogół nie będą intensywne. Wyjątkiem będzie Pomorze i zachodnia część Polski, gdzie może spaść do 15 mm deszczu. W pasie województw północnych – od zachodniopomorskiego, pomorskiego po Warmię i Mazury, możliwe są burze z krupą śnieżną. W ciągu dnia wiatr będzie się wzmagał, żeby osiągnąć na zachodzie i północnym zachodzie kraju do 100 km/h. Nad morzem prędkość wiatru dojdzie do 110 km/h, a w wysokich partiach gór – 130 km/h” – powiedziała Ewa Łapińska z IMGW.

Silny wiatr wymiesza masy powietrza i spowoduje, że na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie bardzo wyrównana – od 16 do 18 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na Podhalu, gdzie termometry wskażą 12 stopni.

