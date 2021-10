Bez masek, lockdownu, obowiązku szczepień i z najniższą liczbą zakażeń

Floryda ma obecnie najniższy wskaźnik przypadków COVID-19 w przeliczeniu na mieszkańca w USA. To ciekawe, bo to stan, który nie wprowadził nigdy nakazu szczepień, obowiązkowych masek w szkole, czy ograniczeń w biznesie. Najbardziej wolnościowy stan w pandemii radzi sobie lepiej niż te, których władze miały antywolnościowe podejście.

„Razem ze swoim nowym naczelnym chirurgiem, Josephem Ladapo, Ron DeSantis [gubernator stanu – NCzas!] podejmuje decyzje oparte na danych, a nie impulsywne, wynikające z niesłusznego strachu” – pisze dziennik „New York Post”.

„Na przykład w zeszłym miesiącu w Nowym Jorku gubernator Kathy Hochul nakazała z powrotem założyć dwulatkom maski, pomimo wszystkich danych wskazujących, że jest to niepotrzebne. W Nowym Jorku niedługo stracimy pracowników sanitarnych, policjantów i strażaków z powodu obowiązkowych szczepień, mimo że nie wykazano, że paszport szczepionkowy wpływa na zmniejszenie liczby przypadków COVID-19” – przekonuje Karol Markowicz, autor artykułu.

Autor pisze o tym, jak przeciwnicy wolnościowego podejścia DeSantisa informowali o każdym wzroście przypadków, a teraz milczą o tym, że przypadków jest najmniej w Stanach.

A rzeczywiście spadek zakażeń jest obecnie na Florydzie ogromny, bo wystarczyły 2 miesiące, by liczba przypadków zakażeń koronawirusem zmniejszyła się o 90 proc. A DeSantis kontynuuje swoją politykę: bez masek, bez obostrzeń, bez proszczepionkowej propagandy na każdym kroku.

W ostatni czwartek na Florydzie wykryto 2292 zakażenia, a na COVID-19 zmarła jedna osoba. W całym stanie żyje około 22 milionów ludzi.

Przykład Florydy jest też dowodem na to, że nie trzeba nakładać obowiązku szczepień, straszyć segregacją sanitarną etc., by ci, którzy chcą, zaszczepili się. Zaszczepionych jest ok. 60 proc. mieszkańców stanu, a Floryda przyjmuje (i nawet nagradza) np. niezaszczepionych funkcjonariuszy policji, którzy przenoszą się do tego regionu, bo gdzie indziej stracili pracę z powodu segregacji sanitarnej.

Jak widać zwolennicy i przeciwnicy szczepień mogą żyć razem – wystarczy, że rząd nie będzie szczuł jednych obywateli na drugich.

Źródło: New York Post