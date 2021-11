To już koniec koronacyrku w Niemczech? Nie będzie lockdownów, ani paszportów covidowych

Wiele wskazuje na to, że niebawem Niemcy kończą koronacyrk. Od 25 listopada ma nie być już lockdownów, a od 22 marca 2022 roku – masek i certyfikatów covidowych. Tak przynajmniej zapowiadają partie, które utworzą nowy rząd – SDP, Zieloni i FDP.

20 marca 2022 roku ma przejść do historii jako dzień, w którym Niemcy znieśli wszelkie restrykcje sanitarne. Nie wszyscy jednak cieszą się z nadchodzącego końca koronacyrku. Zarówno część środowiska politycznego, jak i lekarskiego, twierdzi że zapowiedzi te są przedwczesne, ponieważ nie wiadomo, jak będzie wyglądała tzw. sytuacja epidemiczna w marcu. Przyszłe władze są jednak zdeterminowane, by to zrobić.

W praktyce od 20 marca 2022 roku to rządy w poszczególnych landach miałyby decydować o ewentualnych koronarestrykcjach – a nie jak do tej pory rząd federalny. Władze państwowe miałyby pozostawić władzom lokalnym niemal pełną swobodę w tym zakresie – jednak ograniczając możliwe warianty obostrzeń (np. tylko nakaz maskowania, czy zachowywanie dystansu).

Taki pomysł nie spodobał się bawarskiemu ministrowi zdrowia Klausowi Holetschekowi z CSU. – Nie rozumiem, dlaczego zabiera się landom możliwości działania. I to w momencie, w którym dynamika (zakażeń – przyp. red.) niesamowicie narasta – grzmiał.

Część lekarzy opowiada się natomiast za zniesieniem koronarestrykcji w połowie kwietnia, kiedy to zrobi się już stosunkowo ciepło. Jeszcze inaczej uważa ekspert ds. zdrowia w CDU, Erwin Rüddel. Stwierdził on, że obywatele w większej mierze sami powinni decydować, co robić. W jego ocenie konieczne jest postawienie na osobistą odpowiedzialność mieszkańców.

– Wskaźniki wzrastają, ale to nie prowadzi automatycznie do przeciążenia służby zdrowia. Z tego powodu powinniśmy spróbować przywrócić tak wiele wolności, jak to tylko możliwe – powiedział Rüddel.

Zgodnie z zapowiedziami SPD, Zielonych i FDP już od 25 listopada obowiązywał będzie w Niemczech zakaz wprowadzania lockdownów. Oznacza to, że landy nie będą mogły niczego zamykać. Od tego dnia przestaje też obowiązywać epidemiczny stan wyjątkowy. – Nie będzie zamykania szkół, lockdownów ani zakazów wyjścia – oświadczył wiceszef frakcji SPD w Bundestagu Dirk Wiese.

Jak podkreślał, kolejne restrykcje zostaną zdjęte 22 marca przyszłego roku. Rząd federalny nie będzie już wówczas nakładał na obywateli nakazu maskowania, ani wymagał certyfikatów covidowych przy wejściu do jakichkolwiek obiektów.

