Sommer i Rola o polskiej alternatywie dla YouTube. BanBye będzie domem dla niepoprawnych politycznie mediów [VIDEO]

„Pętla cenzury tzw. Big Tech zaciska się coraz mocniej. Wierzymy, że PRAWDA zasługuje na WOLNOŚĆ” – czytamy na stronie banbye.pl, która ma się w najbliższym czasie stać wolnościową konkurencją dla YouTube’a. O przyszłości tego medium rozmawiali Tomasz Sommer – redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” i Marcin Rola – założyciel wRealu24.pl.

Twórcą BanBye.pl jest środowisko Marcina Roli. Tomasz Sommer zaprosił Rolę do swojego programu, by ten szerzej opowiedział o inicjatywie, która ma być wolnościową odpowiedzią na YouTube’a.

– Po raz pierwszy ktoś to robi w Polsce – twierdzi dziennikarz. – […] Platforma medialna BanBye.pl będzie oczywiście konkurencją dla YouTube’a. Będzie to na początku forma VOD. Będzie to oczywiście wszystko na naszych serwerach, będzie w Polce i z polskim kapitałem – opowiada Rola.

Współtwórca projektu jest świadom, jak ogromnego wyzwania się podjął. – Wiadomo, że trochę się porywamy z motyką na słońce – powiedział.

– Ale ja wierzę w to głęboko, że w przeciągu jakiegoś okresu czasu to odniesie sukces taki na miarę nas wszystkich, bo nie oszukujmy się, te treści prawicowe i konserwatywne, my łącznie przekraczamy oglądalnością te wszystkie różne TVN-y, TVP i tak dalej, więc ja uważam, że i tak wszyscy skończymy na tej platformie, no bo na YouTubie jak widzisz – dzisiaj masz Deltę, a jutro masz Omikrona [nawiązanie do tego, że Tomasz Sommer musi cyklicznie zakładać nowe kanały na YouTubie z powodu cenzury ze strony platformy] – mówił Rola.

Rola skomentował również hejt, jaki dotyka BanBye.pl, choć platforma jeszcze nawet nie ruszyła.

– Czytam te artykuły, te wirtualne media, ten skowyt tych obszczymurków lewackich po prostu obrzydliwy. No ale słuchaj – słychać wycie? Znakomicie! Ja chcę, żeby to działało, żeby to furczało, żeby ludzie byli z tego zadowoleni. A to, że oni tam pieją? To niech pieją – powiedział.

Jest jednak jeden rodzaj hejtu, który dotyka Marcina Rolę. Chodzi o ojkofobiczne komentarze, które pojawiają się w Internecie.

– Mnie to najbardziej boli – te komentarze. […] Nie wiem, czy to Polak pisze? Który pisze w komentarzu „O! Polaczki znowu coś robią”. „Polaczki” robią, „Polaczki” coś tego… i to niby pisze Polak, tak? Czy ten sam „Polaczek” użyłby podobnego określenia: „O! Żydki”? To jest tak, że rzygać mi się chce, jak pomyślę o tych osobach. To mówią osoby, które się urodziły w Polsce – mówi dziennikarz.

Rola stwierdził też, że „co mnie ten YouTube obchodzi”. – Najważniejsze, żeby tam Sommer mógł umieszczać treści, żeby tam Rola mógł umieszczać treści, a docelowo każdy z was – powiedział dziennikarz.

Tomasz Sommer zapytał Rolę o koszty tak dużego projektu. – Nie jestem w stanie ci powiedzieć ile, ale dużo – odpowiedział dziennikarz.

– Jeżeli będzie docelowo dziesięć, piętnaście, dwadzieścia podmiotów i będziemy mogli wygenerować w mojej opinii, przyjmijmy na przykład kilkanaście milionów wyświetleń danych materiałów, to mi się wydaje, że w najbliższym roku powstanie już dział marketingu, dział promocji, dział sprzedaży, gdzie będziemy mogli posadzić ludzi i oni będą się zajmowali na przykład pozyskiwaniem reklamodawców, sprzedażą powierzchni reklamowej – mówił Rola.

Dziennikarz stwierdził, że wie, iż na razie jest to „praca u podstaw”, ale wierzy, że „docelowo to odniesie sukces”.

Cała rozmowa Sommera z Rolą dostępna jest na YouTubie. Zachęcam do subskrybowania nowego kanału Tomasza Sommera – poprzedni uległ niestety cenzurze YouTube’a.