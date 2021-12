OBŁAWA za nastolatkami, którzy uciekli z obozu covidowej izolacji [VIDEO]

Australia. Troje nastolatków uciekło z obozu covidowego dla Aborygenów w Howard Springs w Darwin. Nastolatkowie nie byli chorzy, a jedynie mieli styczność z osobami chorymi na Covid.

Mimo, iż nie byli chorzy na Covid, to zamknięto ich w obozie covidowym. W Australii powstały specjalne obozy covidowe. Umieszcza się w nich m.in. osoby ze społeczności Aborygenów – mniejszość ta stwarza władzy problem, bo nie chce dostosować się do reżimu sanitarnego – oraz inne osoby, które wedle kryteriów władz mogą przyczynić się do roznoszenia się koronawirusa w społeczeństwie. Niektórzy komentujący porównują powstanie obozów covidowych do obozów koncentracyjnych.

Ostatnio z takiego obozu uciekło troje nastolatków w wieku 15, 16 i 17 lat. Choć nic nie wskazywało na to, że są chorzy, to władze zaczęły wywoływać panikę, że młodzi ludzie, gdy będą mieli styczność z mieszkańcami pobliskich miejscowości, mogą zarazić wszystkich koronawirusem. Straszono również nowym wariantem – omikronem.

Na trójkę nastolatków zrobiono obławę jak na groźnych przestępców. Ostateczni udało się schwytać młodych ludzi i zamknąć ich z powrotem w obozie.

Przeszli oni test na obecność koronawirusa i okazało się, że są zupełnie zdrowi. Mimo to władze utrzymują, że ich występek był karygodny i bardzo niebezpieczny.

Minister regionu, w którym miała miejsce obława stwierdził, że „nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia dla działań tych trzech”.

Przekazano, że aresztowanie tej trójki ma pokazać, że jeśli ktoś ucieknie, to i tak zostanie złapany i będzie musiał ponieść konsekwencje.

Australia🇦🇺Terytorium Północne. Policja zarządziła blokady dróg z powodu ucieczki nastolatków z rządowego ośrodka kwarantanny w Howard Springs. Złapano już trzech uciekinierów, a u każdego z nich testy na obecność COVID-19 dały wynik negatywny…

Źródło: NCzas, ABC NEWS