Była w obozie covidowej izolacji. Wstrząsająca relacja. „Czujesz się jak w więzieniu” [VIDEO]

Hayley Hodgson przeniosła się z Melbourne do Darwin, aby uciec przed niekończącymi się lockdownami. Jak się okazało tylko po to, by znaleźć się w obozie covidowej izolacji, nie będąc nawet zakażoną wirusem.

Hodgson niedawno wróciła z 14-dniowego pobytu w Howard Springs, liczącego dwa tysiące miejsc obozu covidowej izolacji. W wywiadzie dla kanału UnHerd na YouTube opowiedziała o swych doświadczeniach.

Obozy covidowe w Australii

Przypomnijmy, iż w Australii powstały specjalne obozy covidowe. Umieszcza się w nich m.in. osoby ze społeczności Aborygenów – mniejszość ta stwarza władzy problem, bo nie chce dostosować się do reżimu sanitarnego – oraz inne osoby, które wedle kryteriów władz mogą przyczynić się do roznoszenia się koronawirusa w społeczeństwie.

Niektórzy komentujący porównują powstanie obozów covidowych do obozów koncentracyjnych.

O swych doświadczeniach z 14-dniowego pobytu w takim obozie opowiada Hayley Hodgson. Wszystko zaczęło się gdy jej przyjaciel otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Pojawienie się policji

Hayley opowiada, jak śledczy przyszli do jej domu wkrótce, aby zidentyfikować ją jako „bliski kontakt”. Zapytali ją, czy przeprowadziła test na COVID-19, ona zaś skłamała i powiedziała, że tak, choć w rzeczywistości jeszcze tego nie zrobiła, co szybko sprawdzono w systemie.

Na miejscu pojawiło się dwóch kolejnych funkcjonariuszy. – Więc wtedy policjanci zablokowali mój podjazd – relacjonuje. – Wyszłam i zapytałam: „co się dzieje, czy wy testujecie mnie na COVID? Co się dzieje?”. Powiedzieli: „nie, zabieramy Cię. I nie masz wyboru. Pojedziesz do Howard Springs”. Albo pójdziesz z nami teraz, albo wsadzimy Cię na tył furgonetki. Albo możesz wybrać, czy chcesz dostać „kabinę COVID”.



Jak dalej opisuje powiedziała, że „nie zgadza się na to” i „nie rozumie, dlaczego nie może po prostu odizolować się w domu, tak jak robi to wielu innych ludzi”. Funkcjonariusze mieli odpowiedzieć, że dostali informację z góry, gdzie mają ją zabrać.

Przejazd do obozu

Kazano jej spakować torbę i powiedziano, że może zostać wypuszczona, jeśli jej testy będą negatywne. Na miejscu pojawił się pojazd z „kabiną covid”, który miał zabrać ją do obozu.

Zabrana na tyłach wynajętej furgonetki została następnie przewieziona do Howard Springs. Po przybyciu na miejsce powiedziano jej, że będzie musiała pozostać tam przez 14 dni.

– Dosłownie wsadzają Cię na tył wózka golfowego z twoimi torbami. Ci ludzie są w kombinezonach i w ogóle. Nie chcą się do ciebie zbliżyć, bo myślą, że jesteś zakaźny. I dosłownie podrzucają cię do Twojego pokoju. I zostawiają cię. Nie przychodzą i nic nie mówią, nie sprawdzają, nie robią nic. Dostarczają ci posiłki raz dziennie i po prostu cię zostawiają – opisuje.

Życie w obozie

W ciągu 14 dni testowano ją trzykrotnie i za każdym razem wynik był negatywny. W pewnym momencie swego pobytu została ukarana dyscyplinarnie za opuszczenie kabiny bez maski i groziła jej grzywna w wysokości 5000 dolarów australijskich. Przy innej okazji zaproponowano jej Valium, aby się uspokoiła.

– Czujesz się jak w więzieniu. Czujesz, że zrobiłeś coś złego, to jest nieludzkie, co oni robią. Jesteś taki mały, oni po prostu Cię obezwładniają. I jesteś dosłownie niczym. To jest tak, że „robisz to, co mówimy, albo masz kłopoty, zamkniemy Cię na dłużej”. Tak, nawet grozili mi, że jeśli zrobię to jeszcze raz, „przedłużymy Twój pobyt tutaj” – relacjonuje.

Od tego czasu straciła dorywczą pracę w sklepie. Na żadnym etapie nie przypomniano jej o jej prawach ani nie skontaktowano z prawnikiem. Wszystko to miało miejsce w stanie, który odnotował łącznie 290 przypadków COVID-19 i żadnego zgonu.

Źródło: UnHerd/NCzas