Obowiązek szczepień przeciw COVID-19 w Polsce nadchodzi! Decyzja zapadła

Rząd PiS zadecydował o nowych koronawirusowych nakazach i zakazach. Wprowadzi obowiązek szczepień, na początek dla niektórych grup – ustaliły „Wydarzenia” Polsatu.

O tym, że Polacy w prezencie na święta dostaną nowe obostrzenia, restrykcje, nakazy i zakazy premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek.

Według ustaleń „Wydarzeń” Polsatu, chodzi m.in. o wprowadzenie obowiązku szczepień.

Rządowy pakiet zaostrzenia restrykcji zakłada obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia, pracowników DPS-ów, wojska i być może dla nauczycieli.

Rząd rozważa także zmniejszenia limitu osób dla niezaszczepionych. Pod głosowanie Sejmu ma także trafić projekt rozszerzający segregację sanitarną. Chodzi o to, by pracodawcy mogli sprawdzać status szczepień pracowników oraz by paszporty covidowe mogły weryfikować kina, hotele czy stadiony.

Morawiecki zapowiadał, że nowe obostrzenia zostaną zaprezentowane społeczeństwu we wtorek, najpóźniej w środę.

Źródło: Polsat Wydarzenia