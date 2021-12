NASZ NEWS! Pod respiratorami leży więcej zaszczepionych. Szpital w Siemianowicach Śląskich ujawnia dane [FOTO]

Media głównego nurtu i politycy zewsząd zalewają społeczeństwo wiadomościami, jakoby w szpitalach z powodu koronawirusa w przeważającej większości leżeli niezaszczepieni. Szpital w Siemianowicach Śląskich udostępnił dane, które przeczą oficjalnej narracji. „Jest prawda czasów, o których mówimy i prawda ekranu, która mówi” – ta złota myśl z filmu Stanisława Barei „Miś” znów jest aktualna.

Początkowo w kwestii masowych szczepień przeciwko COVID-19 obowiązywała narracja, że po przyjęciu preparatu nie będzie można zakazić siebie ani innych.

Mówił o tym chociażby prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19.

– Nie, z założenia osoby, które szczepimy nie zarażają, bo powinny być zdrowe. Ponieważ jednak nie sprawdzamy, czy człowiek jest z tym momencie nosicielem wirusa, czy nie (jest), to nie. Istotą szczepienia jest wytworzenie takiego poziomu odporności, żeby człowiek nie był zarażony. W związku z tym należy odpowiedzieć krótko i zwięźle: nie – nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni – mówił w grudniu 2020 roku prof. Horban.

W podobnym tonie wypowiadali się inni covidowi eksperci. Dziś przekonują, że nigdy tak nie mówili, po czym od razu dodają, że szczepionka ma chronić przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją i zgonem.

Ta narracja również powoli upada. Oczywiście, nie można wykluczyć, że szczepionki zmniejszają prawdopodobieństwo hospitalizacji czy zgonu, ale nie chronią przed tym w takim stopniu, jak codziennie trąbi propaganda.

W ostatnich tygodniach już około 30 proc. wszystkich zgonów z powodu COVID-19 stanowią w pełni zaszczepieni. O tym się jednak mówi bardzo rzadko albo wcale. Politycy i media zalewają Polaków ponadto propagandą, jakoby w szpitalach leżeli w przeważającej większości niezaszczepieni. Niektórzy mówią nawet o 90 proc. hospitalizacji wśród niezaszczepionych.

To też nie jest prawdą. Oficjalnych statystyk ministerstwo Niedzielskiego w tej kwestii nie publikuje i liczy, że ludzie uwierzą na słowo. Tymczasem szpital w Siemianowicach Śląskich udostępnił dane covidowych hospitalizacji od listopada z uwzględnieniem zaszczepionych i niezaszczepionych.

Z raportu wynika, że słowa wylewające się z mediów głównego nurtu o ogromnej przewadze niezaszczepionych wśród hospitalizowanych można sobie włożyć między bajki.

Owszem, do szpitali przyjmowanych jest więcej niezaszczepionych, ale nie można mówić o skali 9 do 1, jak próbują od tygodni przedstawiać to media i politycy. To skala 3 do 2. Mało tego, wśród osób podłączonych do respiratora przeważają zaszczepieni.

Oto prawdziwe dane ze szpitala w Siemianowicach Śląskich obejmujące okres od 1 listopada do 20 grudnia:

Liczba covidowych hospitalizacji

listopad – 406

grudzień – 502

Hospitalizacja zaszczepieni/niezaszczepieni

zaszczepieni – 332 [36,5%]

niezaszczepieni – 578 [63,5%]

Zaszczepieni/niezaszczepieni na oddziale intensywnej terapii i podłączeni do respiratora

zaszczepieni – 88 [69,3%]

niezaszczepieni – 39 [30,7%]

To oczywiście dane z jednego szpitala. Jaka jest prawdziwa skala – nie wiadomo, bo dane ogólnopolskie nie są publikowane.