Pierwsze w USA miasto, które ma w pełni muzułmański samorząd. To dawne „polskie” miasto z pomnikiem Karola Wojtyły

Hamtramck stanie się prawdopodobnie przedmiotem intensywnej debaty politycznej. Miasto o powierzchni 5 km2 zamieszkane jest przez około 22 000 osób. 2 stycznia stanowisko burmistrza obejmie muzułmanin Amer Ghalib, a wszyscy pozostali radni też są wyznawcami islamu. Władzę przejmie z rąk… Karen Majewski, która rządziła tu przez ostatnie 16 lat.

Media piszą o bezprecedensowym i historycznym wydarzeniu, które pobudzi dyskusje wokół zjawiska imigracji i teorii integracji w ramach amerykańskiego „tygla”. Dla innych to np. symbol „wymiany”, czy też „podmiany” społeczeństwa. Fenomen tego miasta z pewnością przekroczy granice USA.

Jeszcze kilka lat temu, jak donosi CNN, nikt nie mógł sobie nawet wyobrazić takiego wyboru. Hamtramck. Miasto stworzyli głownie migranci z Polski. Było nawet nazywane „małą Warszawą”. W całej jego historii wszyscy burmistrzowie byli… polskiego pochodzenia.

W miasteczku stanął pomnik ks. kardynała Karola Wojtyły, jeszcze zanim został papieżem Janem Pawłem II. Posąg stoi w centrum miasta. Karol Wojtyła odwiedził miasto w 1966 roku podczas podróży po USA. W latach 70. Polacy stanowili 90%, ale w roku 2010 już tylko około 15%.

W ciągu kilkunastu ostatnich lat miasto bardzo się jednak zmieniało. Od lat 90. trwała tu intensywna imigracja muzułmańska, głównie z Jemenu i Bangladeszu. Polscy Amerykanie zaczęli się wyprowadzać. Obecnie stanowią już tylko 6,8% mieszkańców.

CNN cytuje panią Amandę Jaczkowski, która utyskuje, że Polacy opuścili miasteczko. To ciekawy przypadek. Jej rodzina mieszka tu od prawie 100 lat i zawsze chodziła do tego samego kościoła katolickiego. Ta 40-latka jednak w 2012 roku przeszła na islam i teraz nosi nawet islamską chustę i zasłonę. Pani Jaczkowski będzie jedną z nowo wybranych radnych… Jedyną w radzie obywatelką USA urodzoną w tym kraju!

Ludność miasta zmieniła się na tyle, że zainstalowany tu meczet ma więcej wiernych, niż stary kościół katolicki. Przez głośniki nadawane jest codziennie wezwanie muezzina do modłów. Pojawiło się w latach 90. i wywoływało wówczas kontrowersje.

Fryzjerka Maria Popowska ma nadzieję, że będzie jednak dobrze. Miasteczko zyskało ekonomicznie po masowym przybyciu Jemeńczyków, którzy otworzyli tu kilka firm. Na Main Street, głównej arterii Hamtramck, restauracje z kuchnią jemeńską i bangladeską wyparły kuchnię polską. CNN cytuje męża Mary Popowskiej, który nie zgadza się z żoną i chciałby jak najszybciej opuścić miasto.

Przejęci rządów przez muzułmanów nudzi niepokój wielu ludzi. Burmistrz Amer Ghalib złożył kilka deklaracji, m.in. obiecał, że nie będzie mowy o zamykaniu barów lub zmuszaniu kobiet do zakrywania włosów. Nowa rada musi też przestrzegać zasady amerykańskiej konstytucji. Wprowadzenia prostego szariatu raczej więc nie będzie.

Media zauważają jednak, że pomimo dobrych intencji nowego burmistrza, który niedawno się dostąpił nawet audiencji u Joe Bidena, pewne pytania pozostają. W wieczór świętujący zwycięstwo wyborcze Amera Ghaliba na imprezie nie pojawiła się żadna z sześciu jemeńskich kobiet-radnych. Burmistrz tłumaczy, że było już późno, ale przyznaje, że „na imprezach publicznych zawsze panuje pewna segregacja”.

Wspomniana konwertytka Amanda Jaczkowski twierdzi, że kobiety z Jemenu nie potrzebują żadnej obrony, bo nic złego się im nie dzieje. CNN zastanawia się jeszcze nad losem „osób LGBT”. Już w poprzednich latach muzułmanie niezbyt łaskawie patrzyli na wywieszanie „tęczowych flag” LGBT na budynkach publicznych. Amer Ghalib nie kryje, że te zasady muzułmańskiej większości powinny być respektowane i mówi, że nie podobają mu się takie pokazy.

Woli jednak tematu unikać i mówi, że nie jest ani za, ani przeciw. Całkiem słusznie zauważa, że każdy ma prawo do demonstrowania swoich przekonań, ale nie powinno się tego narzucać na szczeblu federalnym.

The first Muslim majority city in the US — Hamtramck, Michigan — will have an ALL Muslim American City Council. Historic moment. pic.twitter.com/IeWjFZZWDy

— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) November 5, 2021