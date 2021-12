Świąteczne gadanie. Pitoń u Sommera: „Nasz dzisiejszy opór ma źródło w tych świętach” [VIDEO]

Niestandardowe życzenia, pogadanki o aktualnej sytuacji na świecie, nawiązania do historii. Tomasz Sommer z Sebastianem Pitoniem w świątecznej pogadance. Serdecznie zachęcamy!

– Boże Narodzenie to super święto. Kiedy Pan Jezus przyszedł na świat z misją zbawienia, dał nam elementy związane z etyką obiektywną, co powoduje, że walczymy – zwraca uwagę Pitoń.

– W regionach, gdzie jest więcej chrześcijaństwa, trzymamy się mocniej w tych trudnych czasach. Nasz dzisiejszy opór ma źródło w Świętach Bożego Narodzenia. Ci, którzy się zdystansowali od misji katolickiej, są bardziej posłuszni – zauważa Pitoń.

Inicjator akcji „Góralskie Veto” wypowiedział się m.in. o funkcjonowaniu w trakcie ogłoszonej pandemii koronawirusa polskiej służby ochrony zdrowia. Przywołał kilka relacji znajomych.

– Mamy niestety paraliż służby zdrowia. Słyszę o tym z różnych źródeł, od różnych ludzi. Leczenie polega na tym, że jeśli masz objawy choroby, to unikaj lekarzy, siedź w domu. A jeśli umierasz, to dzwoń po pogotowie. Dla wielu trudno wyczuć ten moment. Mamy niestety wiele zgonów poza szpitalami – mówił Pitoń.

– Procedury są straszne. Moja przyjaciółka będzie niedługo rodzić. Powiedzieli jej, że jeśli będzie miała pozytywny test, to po urodzeniu zabierają jej dziecko, zabraniają karmienia. I weź w takiej sytuacji idź do szpitala – rozkładał ręce Pitoń.

Góral złożył także niestandardowe życzenia świąteczne. – Chciałbym wszystkim życzyć, żeby Pan Bóg chronił was przed grzechem obżarstwa. To taki okres, w którym człowiek jakoś wewnętrznie zobowiązany jest do jedzenia.

Cała świąteczna rozmowa Sommera z Pitoniem dostępna poniżej.