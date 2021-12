Gubernator Florydy bezlitosny wobec „sanitarystów”. Ma się czym chwalić

Republikański gubernator stanu Floryda Ron DeSantis oświadczył, że wbrew „pandemicznym„ pomysłom władzy federalnej i administracji Bidena, nie pozwoli u siebie nikogo zwalniać z pracy, zamykać biznesów czy szkół.

DeSantis dodał – „wiedzieliśmy, że definicja osoby w pełni zaszczepionej będzie się ciągle zmieniać”. Gubernator Florydy jest zdecydowanym i konsekwentnym przeciwnikiem restrykcji, lockdownów, a zwłaszcza apartheidu szczepionkowego i „paszportów covidowych”.

DeSantis gościł w programie „Sunday Morning Futures” na antenie stacji Fox News. Rozmowa dotyczyła m.in. sposobów radzenia sobie z koronawirusem w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w kontekście nowego wariantu – Omikrona. Polityk po raz kolejny zwrócił uwagę na nieustannie zmieniającą się narrację rządów, zwłaszcza w kwestii szczepionek na COVID.

„Na Florydzie zakazaliśmy paszportów szczepionkowych. Nie pozwalamy nikomu cię zwolnić z powodu niezaszczepienia. Podjęliśmy te kroki, bo wiedzieliśmy, że definicja „w pełni zaszczepionego” będzie się ciągle zmieniać i przewidziałem to półtora miesiąca temu. Teraz mamy ludzi, którzy przyjęli np. dwie dawki Pfizera, ale ponieważ nie decydują się na trzecią dawkę przypominającą, to w niektórych stanach będą uznani za niezaszczepionych i odbierze się im prawo do życia w społeczeństwie” – podsumował gubernator.

De Santis zapewnił, że mieszkańcy Florydy mogą jednak czuć się bezpiecznie: „nie pozwolimy nikomu zrujnować ich biznesów i nie pozwolimy nikomu zamknąć ich szkół, więc ludzie będą mogli żyć swoim życiem, będą mogli podejmować własne decyzje”.

Ciekawie brzmi też inna informacja gubernatora: „kiedy ludzie się zarażają, a nie są to tylko osoby nieszczepione, jak lubią mówić, nasze kliniki badające przeciwciała monoklonalne, które założyliśmy w całym stanie. Większość ludzi, którzy się do nich udają, to osoby w pełni zaszczepione, osoby z grupy wysokiego ryzyka. Odkąd uruchomiliśmy kliniki z przeciwciałami monoklonalnymi, mamy jeden z najniższych wskaźników hospitalizacji w kraju”.

Floryda, w porównaniu z resztą Stanów Zjednoczonych, notuje bardzo dobre wyniki gospodarcze. Zwiększa się tu liczba miejsc pracy. W ciągu ostatniego roku zasoby siły roboczej na Florydzie wzrosły o 540 000 pracowników, co stanowi wzrost o 5,4 proc. W tym samym okresie średni wskaźnik krajowy zasobów pracowniczych wzrósł tylko o 0,8 proc. Z kolei stopa bezrobocia na Florydzie spadła do 4,9 proc.

Źródło: DoRzeczy/ Fox News