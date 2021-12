Prognozy Sommera na 2022 rok. „Kto mądry, to teraz ucieka” [VIDEO]

Tomasz Sommer, redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” w swoim najnowszym programie prognozuje, jaki będzie nadchodzący 2022 rok w Polsce i na świecie.

– W przyszłym roku będziemy mieli galopadę cen. […] Ja ceny będą rosły, to ludzie będą uciekali od resztek kapitału, a jak będą już uciekali od resztek kapitału, to będą alokowali ten kapitał źle, a jak będą alokowali ten kapitał źle, to gospodarka będzie działała jeszcze gorzej, co spowoduje jeszcze większą inflację i jeszcze większą galopadę cen – przewiduje Tomasz Sommer.

Dziennikarz dodaje, że to się „naukowo nazywa spirala inflacyjna proszę państwa”.

– Spirala inflacyjna polega na tym, że im bardziej rząd chce walczyć z tą inflacją przy pomocy komunistyczno-socjalistycznych metod, tym bardziej napędza tę inflację, ale oczywiście rząd się sam wyżywi, więc nie ma z tym problemu – mówi Sommer.

Dziennikarz zwraca uwagę na to, że inflacja pożera oszczędności Polaków.

– Kto mądry, to teraz ucieka. Tylko niektórzy się zastanawiają – czy dolara kupować, czy euro kupować, czy złoto kupować.

Według Sommera z walut najpewniejszy wydaje się frank szwajcarski.

Dziennikarz dostrzega, że podobna sytuacja dosięga wielu państw na świecie, ale w Polsce jest ona spotęgowana przez „zielone szaleństwo”, czyli rzekomą ekologię, która wpływa na podwyżki cen energii etc.

W całym programie Tomasz Sommer przewiduje jaki będzie nadchodzą 2022 rok w Polsce i na świecie. Program dostępny jest na kanale YouTube Tomasz Sommer O: