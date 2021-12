Przymus szczepień w Polsce po Nowym Roku?

Rzecznik prasowy rządu Prawa i Sprawiedliwości poruszył podczas konferencji prasowej temat przymusu szczepień dla mundurowych i nauczycieli, który rządzący w ramach poprawności politycznej nazywają „obowiązkiem”.

– Dosłownie przed chwilą zakończyła się, albo trwa jeszcze rada medyczna więc to był jeden z tematów, który też był omawiany w trakcie i w styczniu ma zostać podjęta decyzja w tym zakresie – powiedział Piotr Müller na konferencji prasowej.

– Takie jest ustalenie, że jeszcze będą trwały konsultacje w tym obszarze i w styczniu miałyby być podjęte decyzje, tak jak państwo wiecie, ten obowiązek został wprowadzony w zakresie służb medycznych, on już funkcjonuje, natomiast w pozostałym zakresie takie decyzje miałyby zapadać w styczniu – obwieścił rzecznik.

Müller wykorzystał też konferencję, by dalej promować szczepienia na covid wśród Polaków.

– Druga rzecz, że oczywiście pamiętajmy o tym i ja to będę za każdym razem podkreślał też, bo to się wydaje teraz oczywiste, ale jeszcze rok temu kiedy pojawiały się dopiero pierwsze dawki szczepionki, to co chciałem podkreślić, jest tak, że każdy dziś z dnia na dzień może się zaszczepić. System funkcjonuje w ten sposób, że każda chętna osoba ma dostęp do szczepienia bezpłatnego, szybkiego i to już nie jest żadną barierą jeszcze kilka miesięcy temu to była bariera, która była do pokonania, w tej chwili każda osoba ma możliwość dobrowolnego zaszczepienia się i to jest najlepsza ochrona i do tego będziemy zachęcać – mówił rzecznik.

Müller stwierdził, że „osoby zaszczepione zdecydowanie rzadziej chorują to jest jedyna rzecz, a jeżeli już zachorują, to zdecydowanie łagodniej przechodzą chorobę i dużo rzadziej są hospitalizowane”.