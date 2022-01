SEKSTAŚMY z Nowogrodzkiej? Dziennikarz śledczy na tropie MEGA SKANDALU

Leszek Szymowski, dziennikarz śledczy związany z „Najwyższym Czasem!”, pisze w swoich mediach społecznościowych o tym, że jest na tropie gigantycznego seksskandalu w obozie władzy. Dziennikarz zbiera obecnie pieniądze dla swojego informatora, który miał wyjawić mu szczegóły sprawy.

Podsłuchy, sekstaśmy i zdrada tajemnic partii władzy – Leszek Szymowski twierdzi, że wpałd na trop ogromnego skandalu, w który zamieszani są prominentni politycy Prawa i Sprawiedliwości – w tym Jarosław Kaczyński.

Dziennikarz, a raczej jego źródło, potrzebuje jednak wsparcia, by mógł wyjawić te informacje.



Jednak jest do Was prośba: oficera, który tą sprawę prowadził i który odmówił Kaczyńskiemu złamania prawa w celach politycznych i został za to upokorzony utratą emerytury, nie można tak zostawić. Polska jest mu to winna a taśmy powinny ujrzeć światło dzienne. Mój informator (znam go wiele lat) ma jeszcze ten dodatkowy problem, że jego żona choruje na raka. Teraz, bez jego emerytury, mogą zostać bez środków do życia. Dowiedział się o tym wywiad ruski, który mojemu informatorowi zaproponował zakup tych materiałów. Ale facet ma swój honor i odmówił.

Zapytał więc mnie czy mógłby liczyć na jakąś formę wdzięczności za udostępnienie tych materiałów opinii publicznej. Kwoty, o której mówił, nie jestem w stanie wyasygnować z własnych środków, więc prośba do Was o wsparcie.

Jeśli chcecie mi pomóc i przyczynić się do ujawnienia tego niebywałego skandalu, to wesprzyjcie mojego informatora oczywiście za moim pośrednictwem (jego nazwiska nigdy nie ujawnię)

Wpłat można dokonywać pod adresem:

Leszek Szymowski

15 1140 2004 0000 3502 7636 7495

Tytułem: „darowizna” albo „wsparcie działalności”

