Novak Djokovic nie składa broni. Będzie walczył przed australijskim sądem

To nie koniec batalii Novaka Djokovica. Prawnicy serbskiego tenisisty podjęli bowiem prawną walkę z decyzją australijskich władz. Sportowiec nie jest zaszprycowany, więc władze Australii odmówiły mu wjazdu do kraju. Miał wziąć udział w turnieju Australian Open.

Australijscy urzędnicy federalni unieważnili stanowe zwolnienie z obowiązku szprycpwania. W konsekwencji władze krajowe anulowały wizę wjazdową sportowca. Decyzję podjął premier Scott Morrison. Polityk już wcześniej zapowiadał, że nie będzie stosował „taryfy ulgowej” wobec serbskiego tenisisty.

Przypomnijmy, że początkowo dziewięciokrotny zwycięzca Australian Open i lider rankingu ATP tenisistów został zwolniony z obowiązku przyjęcia szprycy z powodów medycznych.

Później jednak dyrektor Australian Open Craig Tiley orzekł, że wszyscy zawodnicy, zamierzający wystąpić w turnieju, muszą albo szprycę przyjąć albo też posiadać zwolnienie lekarskie wystawione przez „panel niezależny ekspertów”. Decyzja ta wywołała burzę, także ze względu na sportowców zaszprycowanych rosyjskim Sputnikiem, których jednak nie wpuszczono do kraju.

Jak już pisaliśmy, Djokovic spędził długie godziny w lotniskowym areszcie, podczas gdy rozpatrywano jego wniosek o wizę. Tenisista został też pozbawiony telefonu. Jak się okazało, wiza Serba została odrzucona, a on sam miał być deportowany.

To jednak nie koniec sprawy. W sądzie w Melbourne pojawili się bowiem prawnicy Djokovicia. Tenisista zaś czeka na decyzję australijskich władz w hotelu. Dzięki swoim adwokatom sportowiec nie został deportowany natychmiast. Do godz. 14 w sobotę sędzia dał czas na dostarczenie dowodów poświadczających zasadność wpuszczenia Djokovicia do Australii – mimo braku szprycy.

Sąd ma się zająć sprawą w poniedziałek o 10. Wówczas sędzia wysłucha argumentów zarówno australijskiego MSW, jak i tenisisty.

Ponadto prawnicy zawnioskowali o przeniesienie Djokovicia do hotelu, w którym mógłby trenować. Wszystko to oczywiście w ramach kwarantanny.

Turniej Australian Open ma się rozpocząć 17 stycznia.

