Wojsko się zbuntuje, gdy PiS wprowadzi segregację? „Znajdziecie się naprzeciwko nas, wolnego narodu” [VIDEO]

Jakub Kuśpit ze stowarzyszenia Bronimy Munduru, podczas wysłuchania tzw. ustawy o segregacji sanitarnej na Komisji Zdrowia, mówił o konsekwencjach, które może wywołać uchwalenie takiej ustawy w Polsce.

Według żołnierza nowe prawo mogłoby doprowadzić w Polsce do rozruchów, a nawet wojny domowej. Kuśpit nie jest też pewien, czy służby mundurowe będą chciały pacyfikować ewentualne protesty.

– Jako służby mundurowe zostaliśmy powołani do obrony kraju i jego obywateli. Dlatego alarmujemy i ostrzegamy, że wprowadzenie tego typu ustawy zdestabilizuje bezpieczeństwo wewnętrzne Polski – tak jak to się stało w każdym innym kraju, w którym ustawa tego typu została już wprowadzona – powiedział Jakub Kuśpit.

– Doprowadzi to do masowych protestów, rozrób na ulicach miast, dewastacji mienia publicznego i prywatnego, co w ostateczności doprowadzić może nawet do wojny domowej – kontynuował.

– Przykład? Australia, Austria, Kanada, Holandia [całe Królestwo Niderlandów – red.], Francja, Niemcy, Anglia [cała Wielka Brytania – red.] – tam wszędzie właśnie to się teraz dzieje – mówił Kuśpit.

– Musicie wziąć jeszcze jedno pod uwagę – zaznaczył. – W krajach, o których tutaj wspomniałem, współczynnik wyszczepienia społeczeństwa wynosi 80, 95, 90 procent, a w Polsce – 55. Dlatego możecie się spodziewać znacznie większych rozruchów – stwierdził Kuśpit.



– Co jeżeli policja nie wystarczy? Wyślecie wojsko? A jeżeli do tego dojdzie, to czy zadaliście sobie pytanie, czy wydając rozkaz pacyfikacji wolnych ludzi, my służby mundurowe go wykonamy? A co jeżeli zrobimy w tył zwrot i wtedy to wy znajdziecie się naprzeciwko nas – wolnego narodu zjednoczonego? – spytał Kuśpit.

– Zostawiam wam to pod rozwagę. Pamiętajcie, że każdy z was głosuje swoim imieniem i nazwiskiem niezależnie od dyscypliny partyjnej – dodał.