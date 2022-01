Berlin. Setki tysięcy ludzi bez ogrzewania i ciepłej wody. Wielkie awarie elektrociepłowni po przerwach w dostawie prądu

W wyniku przerwy w dostawie prądu w Berlinie awarii uległy dwie elektrociepłownie. Według wstępnych szacunków około 370 tys. gospodarstw domowych jest bez ogrzewania i ciepłej wody. Ludności wydano instrukcje o dogrzewaniu się dodatkowymi ubraniami i kocami.

Przerwy w dostawie prądu spowodowały awarię aż dwóch elektrociepłowni w Berlinie. Około godziny 14 trzeba było wyłączyć operatora sieci ciepłowniczej Vattenfall. Ta elektrociepłownia zaopatrywała w ogrzewanie i ciepłą wodę ok. 90 tys. gospodarstw domowych.

Awarię udało się usunąć po około godzinie. W Vattenfall wszystko działa już jak należy.

Druga awaria elektrociepłowni w Berlinie

Kilka godzin później awarii uległa elektrociepłownia – Klingenberg.

W niedzielny wieczór z brakiem ogrzewania i ciepłej wody w stolicy Niemiec zmaga większość mieszkańców z dzielnic Friedrichsfelde, Karlshorst, Oberschoeneweide oraz Treptow-Köpenick. Problem ma dotyczyć nawet 370 tys. gospodarstw domowych.

W oficjalnych komunikatach władze zapewniają, że operator pracuje na najwyższych obrotach, by naprawić awarię elektrociepłowni. Jednocześnie zaznacza, że przerwy w dostawie ogrzewania mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.

Powołano sztaby kryzysowe. Wydano zalecenie, by nie otwierać okien i drzwi w mieszkaniach i wietrzyć tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. Zalecono, by dogrzewać się dodatkowymi ubraniami i kocami oraz szczególnie zainteresować się losem osób starszych i schorowanych.

Kategorycznie odradzono dogrzewanie się kuchenkami gazowymi czy piekarnikami. Uruchomiono specjalne linie alarmowe. Berlińskie służby postawiono w stan gotowości.