Publiczna samokrytyka to za mało. Wojewoda podjął kroki wobec kurator Nowak za wypowiedź o obowiązkowych szczepieniach

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak stanowczo sprzeciwiła się obowiązkowym szczepieniom nauczycieli, po czym… złożyła publiczną samokrytykę. Mimo to jej dalsza kariera wisi na włosku. Została wezwana na dywanik przez wojewodę małopolskiego.

Co takiego „strasznego” powiedziała Barbara Nowak na antenie Radia Zet? Otóż stwierdziła, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby nauczycieli do czegokolwiek zmuszać. Mówiła to w kontekście szczepienia przeciwko COVID-19.

– To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka – oceniła. Jak dodała, „konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone”.

O stwierdzenie „eksperyment” wybuchła burza. Wypowiedź Nowak została wzięta na tapet przez media głównego nurtu. Do chóru krytyków dołączył minister zdrowia Adam Niedzielski, który pospieszył wypowiedzieć się na ten temat zaraz po przyjęciu w aptece trzeciej dawki szczepionki.

– Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację. Znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć: ‚oświecona’, która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki. Niestety, to są oczywiście kolejne wpadki, kolejne niefortunne wypowiedzi, bo rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment – skomentował Niedzielski.

Nowak składa samokrytykę

Barbara Nowak złożyła następnie publiczną samokrytykę, zupełnie jak to bywało w czasach słusznie minionych.

„Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego” – oświadczyła na Twitterze.

Kurator Nowak pod ostrzałem

Część środowiska PiS domaga się jednak „ukrzyżowania” małopolskiej kurator oświaty. Machina ataków ruszyła.

Swoje trzy grosze dorzucił wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, który zapowiedział, że resort podejmie kroki na rzecz odwołania małopolskiej kurator.

– Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty – na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań – powiedział Rzymkowski w Polsat News.

Dymisji domaga się była rzecznik PiS, obecnie europoseł Beata Mazurek, która w tej sprawie zwróciła się w piątek do szefa MEiN.

„Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję! Ambasador RP w Czechach zostanie odwołany bo: ‚Nie ma zgody na skrajnie nieodpowiedzialne wypowiedzi’. Czy i jaka będzie decyzja wz. z tą wypowiedzą Panie Czarnek? A może są równi i równiejsi?” – szukała analogii Mazurek.

Gdy Czarnek nie odpowiedział, Mazurek kontynuowała: „Hej, Przemysław Czarnek, Ty głuchy jesteś? Nie trzymaj nas w nieustannej niepewności tylko miej odwagę udzielić odpowiedzi?” – napisała na Twitterze.

„Zdumienie” słowami Barbary Nowak wyraził też zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

– Jestem zdumiony tą wypowiedzią pani kurator. Uważam, że jeżeli nie była w stanie wykonać minimalnego wysiłku, polegającego na wejściu na stronę Głównego Inspektora Sanitarnego i jeżeli ma jakieś wątpliwości, to przeczytania – tam jest cały artykuł wyjaśniający, czemu twierdzenia o tych rzekomych eksperymentach się mijają z faktami, to nie powinna się w ogóle wypowiadać na ten temat. Jest to wypowiedź szkodliwa, głupia i należy ją potępić – powiedział Fogiel w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Dopytywany, czy Nowak powinna zostać zdymisjonowana, polityk PiS odparł, że „to już będą decyzje w pierwszej kolejności wojewody, w drugiej ministra edukacji.

– Ale uważam, że co najmniej należałoby rozważyć jakieś bardzo zdecydowane ruchy w tej sprawie – dodał Fogiel.

Wojewoda małopolski reaguje

„Wojewoda małopolski Łukasz Kmita był zdumiony wypowiedzią Pani Kurator, która nie ma żadnych podstaw naukowych” – przekazała w niedzielę portalowi gazeta.pl dr Joanna Paździo, rzeczniczka prasowa wojewody.

Jak dodała przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda ocenia wypowiedź Barbary Nowak „jako skrajnie nieprofesjonalną”.

„W najbliższym czasie Pani Kurator zostanie wezwana do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie celem odniesienia się do tej sprawy” – dodała rzeczniczka.

Serial z nowym wykreowanym „wrogiem ludu”, którą została kurator Nowak, dopiero się rozkręca.