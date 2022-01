Totalna opozycja o propozycji Konfederacji. Komentuje projekt o wolności wypowiedzi w internecie

Przedstawiciele tzw. totalnej opozycji raczej sceptycznie podchodzą do proponowanych przez Konfederację rozwiązań, które miałyby zapewnić wolność wypowiedzi w internecie i zapobiegać blokowaniu stron partii politycznych w mediach społecznościowych.

Propozycja Konfederacji przedstawiona na konferencji prasowej to pokłosie decyzji Facebooka o usunięciu z portalu największej polskiej partii politycznej. Profil, który obserwowało 671 tys. osób zniknął z sieci 5 stycznia pod pretekstem nieprawomyślnych opinii wygłaszanych o pandemii i szczepieniach.

W projekcie Konfederacji znalazło się uniemożliwienie usuwania przez platformy społecznościowe stron i treści prezentowanych przez partie polityczne (komitety wyborcze, koła poselskie itd.), czy zakaz manipulowania algorytmami i zasięgami.

Państwowa Komisja Wyborcza, stojąca na straży prawidłowości procesu wyborczego, miałaby otrzymać prawo do nakładania wielomilionowych kar – do 50 milionów zł – na właścicieli serwisów internetowych, którzy dopuszczają się politycznej cenzury.

Jednocześnie w ministerstwie sprawiedliwości leży inny z projektów powołujący Radę Wolności Słowa, która miałaby się składać z pięciu członków wybieranych przez Sejm. Sęk w tym, że leży tam od niemal roku i nic się z nim nie dzieje.

PO, PSL i Lewica o projekcie Konfederacji

O projekcie Konfederacji (i częściowo ministerstwa sprawiedliwości) wypowiedzieli się przedstawiciele totalnej opozycji. Raczej w negatywnym tonie.

– Cóż, jak ktoś chce regulować wolność i nakładać kary, a jeszcze niedawno chwalił wyroki sądów, które dawały możliwość odmowy spełnienia świadczenia, powołując się na poglądy, to troszeczkę przeczy sam sobie. Ale zapoznamy się z tym projektem ustawy, jak on zostanie odpowiednio złożony na papierze – zadeklarował szef klubu KO Borys Budka, odnosząc się do propozycji Konfederacji.

Lewica dostrzega problem cenzury w internecie, ale woli, aby sprawą zajmowała się… Unia Europejska.

Krzysztof Śmiszek przypomniał, że w Unii Europejskiej toczą się już prace nad odpowiednimi regulacjami, takimi jak projekt „Digital Services Act”, który miałby chronić użytkowników platform typu Facebook przed ewentualnymi nadużyciami. Sęk w tym, że końca prac nie widać.

– Mamy dzisiaj konieczność uregulowania tej kwestii, ale uważam, że krajowi ustawodawcy będą bezsilni. Potrzebujemy stawić czoła niektórym budzącym kontrowersje działaniom korporacji cyfrowych, ale wyłącznie za pomocą jednego, silnego głosu na poziomie UE – uważa poseł Lewicy.

– Jeśli Konfederacja, Zbigniew Ziobro albo PiS zabierają się za regulowanie wolności, to ja naprawdę jestem bardzo podejrzliwy, o co w tej sprawie naprawdę chodzi. Ani Konfederacja, ani PiS nigdy nie słynęły z poszanowania wolności różnych poglądów. To są organizacje prawicowe, skrajnie prawicowe i tak naprawdę chodzi im tylko o możliwość publikowania prawicowego, nacjonalistycznego hejtu, który uważają za pogląd polityczny – stwierdził Śmiszek.

Negatywnie wypowiedział się także Krzysztof Paszyk z PSL-u, który… pomysły Konfederacji i ministerstwa sprawiedliwości wrzucił do jednego worka.

– Niestety obóz władzy przez swoje działania wobec mediów – najpierw publicznych, później prywatnych – niestety stracił moralne prawo do proponowania tego typu rozwiązań. Te pomysły muszą, moim zdaniem, zaczekać na taki kształt władzy publicznej w Polsce, która będzie miała kompetencje, kwalifikacje do tego, aby takie działania wprowadzać, żeby one też były udane, a nie kwestionowane w wymiarze międzynarodowym – powiedział.

