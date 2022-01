Ziobro podzieli los Gowina? Kaczyński ma się szykować do starcia na noże

Z ustaleń portalu radiozet.pl wynika, że Jarosław Kaczyński ma być „o krok” od wyrzucenia Zbigniewa Ziobry z rządu. Takie posunięcie prezesa PiS miałoby odblokować wypłatę funduszy unijnych Polsce.

Według doniesień radiozet.pl Jarosław Kaczyński ma się przygotowywać do wyrzucenia z rządu lidera Solidarnej Polski. Tak przynajmniej twierdzą źródła w kierownictwie partii, na które powołuje się portal.

Nie chodzi jednak o wyrzucenie z koalicji polityków Solidarnej Polski. – Prezes chce z nimi postąpić podobnie jak z Porozumieniem Jarosława Gowina – mówiło cytowane źródło z Nowogrodzkiej. Oznacza to więc, że zagrożony może czuć się głównie Zbigniew Ziobro. Reszta może liczyć na „zachęty”, by pozostać z PiS-em.

– Próby przeciągnięcia na stronę PiS ludzi Ziobry trwają od dłuższego czasu. Po to Kaczyński np. dał niedawno stanowisko Janowi Kanthakowi w resorcie Sasina. Mało kto wierzy w to, że Ziobrę opuszczą Michał Woś lub Michał Wójcik, ale na 3-4 nazwiska Kaczyński na pewno może liczyć – mówi źródło portalu.

Według portalu Ziobro – podobnie jak wcześniej Gowin – na swój „wyrok” pracował przez długie miesiące. Wymienia tutaj bark środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. Pod koniec grudnia 2021 roku Kaczyński miał otrzymać wyliczenia, z których wynika, że jeśli fundusze unijne nie trafią szybko do naszego biednego kraju, to PiS-owi zabraknie środków na realizację swoich projektów.

– Ziobro jako ofiara na ołtarzu UE, to plan, który może chodzić prezesowi po głowie, ale czym to się skończy, nikt nie wie – miał stwierdzić cytowany przez portal jeden z polityków Solidarnej Polski.

Jak wyjaśnił, Ziobro nie może zawrócić z „antyunijnej” drogi i żądań wysuwanych w stronę premiera rządu warszawskiego w kwestii kolejnych wet w Brukseli.

Kaczyński ma się nie wahać i szykować się na ostre starcie z Ziobro. Poza tym prezes PiS woli Mateusza Morawieckiego, więc to jego wybierze w wojnie z liderem Solidarnej Polski.

– Każdy ma przeciwników. Mateusz Morawiecki to bardzo zdolny, najzdolniejszy człowiek w polskiej polityce. (…) Często jego przeciwnicy mają coś przeciwko, bo nie podoba im się, że po prostu jest od nich lepszy. Cieszę się z tego, że mamy w drużynie Morawieckiego, choć są tacy – szczególnie w tym samym pokoleniu, co Morawiecki – którzy patrzą na to inaczej. Ale takie jest życie – mówił Kaczyński w wywiadzie dla Interii pod koniec ubiegłego roku.

Kaczyński ma też „straszyć” Solidarną Polskę wcześniejszymi wyborami. Zastrzega jednocześnie, że PiS ma jeszcze jedno kluczowe głosowanie w tej kadencji, czyli wybór Adama Glapińskiego na kolejną kadencję prezesa NBP.

Źródło: RadioZET.pl