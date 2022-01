Kompromitujący chaos „Nowego Wału”. Konfederacja przedstawia receptę

Konfederacja konsekwentnie nazywa tzw. Polski Ład wprowadzony przez PiS „Nowym Wałem”. Zdaniem opozycyjnej partii prawicowej, na nowych rozwiązaniach stracą przede wszystkim uczciwie zarabiający Polacy.

„Podatkowo-skarbowy „Polski Wał” ma 140 stron! Na dodatek regulacje te w samym grudniu już trzy razy znowelizowano! Nic jednak nie przebije rozporządzenia ministra finansów zmieniającego zasady rozliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. W piątek wieczorem został przedstawiony projekt, a tego samego dnia rozporządzenie znalazło się w Dzienniku Ustaw. Pozdrowienia dla księgowych, którzy dostali całą niedzielę na wdrożenie nowych zasad rozliczania pensji!” – pisze Konfederacja.

Poseł Krzysztof Bosak komentuje sprawę następująco: – Ten chaos jest kompromitujący. Dla przykładu formularz PIT-2 nie został zaktualizowany, jest na nim stara kwota wolna od podatku. To tak nie powinno wyglądać. Nie powinno być tak, że pracownicy „skarbówki” dowiadują się, że muszą pracować po nocach lub nie wiedzą jak stosować te przepisy.

– W tej chwili widzimy, że rząd realizuje zupełnie inne założenia, niż te, na których wygrał wybory w 2019 roku. Gdyby rząd ogłosił to co robi teraz w 2019, to nie wiem, czy wygrałby wybory. Nie dlatego dostał mandat do rządzenia. Uważam też, że kryzys to nie jest dobry czas na podwyższanie podatków! – dodaje Bosak.

Propozycje Konfederacji

Konfederacja powtórzyła także swoje postulaty zawarte w programie „Polska na nowo”. Jako receptę na niższe ceny podaje m.in. trwałą (a nie czasową, jak planuje zrobić PiS) obniżkę VAT-u na paliwo do 15 proc., obniżkę akcyzy (do 10 proc.) oraz opłaty paliwowej (do 1,7 proc.) oraz całkowite zniesienie opłaty emisyjnej.

Ponadto, apeluje, by znieść podatek VAT na prąd oraz na podstawowe artykuły żywnościowe.

Domaga się także zniesienia 15 kolejnych podatków:

podatek od czynności cywilnoprawnych

podatek cukrowy

opłata zapasowa

opłata emisyjna

opłata mocowa

opłata przejściowa

opłata reprograficzna

opłata wodna

opłata wpisowa i roczna w rejestrze BDO

opłata za korzystanie ze środowiska

podatek od środków transportowych

opłata targowa

opłata uzdrowiskowa

opłata miejscowa

podatek od psa.

Zdaniem Konfederacji należy także natychmiast zaprzestać dodruku pieniądza.